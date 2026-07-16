Sahara „se mută” spre Europa: tot mai mult praf din deșert ajunge pe continent

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 17:31

Episoadele tot mai frecvente și mai intense de cer roșu, provocate de valurile de praf saharian, sunt semnul unei probleme serioase care începe să afecteze Europa, avertizează specialiștii. Un nou studiu arată că tot mai mult nisip din Sahara ajunge în sudul continentului, iar fenomenul se va intensifica pe fondul încălzirii globale.

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