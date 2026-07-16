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Mediu· 1 min citire
Sahara „se mută” spre Europa: tot mai mult praf din deșert ajunge pe continent
Val de praf saharian la Atena (Profimedia)
Episoadele tot mai frecvente și mai intense de cer roșu, provocate de valurile de praf saharian, sunt semnul unei probleme serioase care începe să afecteze Europa, avertizează specialiștii. Un nou studiu arată că tot mai mult nisip din Sahara ajunge în sudul continentului, iar fenomenul se va intensifica pe fondul încălzirii globale.
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