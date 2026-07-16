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Sahara „se mută” spre Europa: tot mai mult praf din deșert ajunge pe continent

Val de praf saharian la Atena (Profimedia)

Val de praf saharian la Atena (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 17:31

Episoadele tot mai frecvente și mai intense de cer roșu, provocate de valurile de praf saharian, sunt semnul unei probleme serioase care începe să afecteze Europa, avertizează specialiștii. Un nou studiu arată că tot mai mult nisip din Sahara ajunge în sudul continentului, iar fenomenul se va intensifica pe fondul încălzirii globale.

Cercetătorii au analizat, cu ajutorul inteligenței artificiale, mișcarea prafului între 2012 și 2021. Concluzia: în timp ce poluarea industrială a scăzut, particulele aduse din Africa au crescut semnificativ, mai ales în sudul Europei, scrie IFL Science.

Praful saharian ajunge frecvent în Spania, Portugalia, Italia, Grecia și Balcani, iar uneori urcă până în nordul continentului, iar fenomenul nu este doar spectaculos, ci și potențial periculos.

Particulele fine pot pătrunde adânc în plămâni și pot declanșa inflamații, stres oxidativ și probleme respiratorii, avertizează specialiștii. Impactul real asupra sănătății va fi cunoscut abia după studii pe termen lung.

Expansiunea Saharei este unul dintre factorii-cheie. Desertul s-a extins cu aproximativ 10% în secolul trecut, pe fondul încălzirii globale și al ciclurilor naturale ale climei. Vânturile mai intense din regiune transportă acum cantități mai mari de praf spre Europa.

Cercetătorii spun că noile modele AI permit monitorizarea în timp real a prafului și pot ajuta autoritățile să anticipeze episoadele severe. Hărțile generate digital arată, pentru prima dată, concentrații precise la nivelul solului, relevante pentru sănătatea populației.

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