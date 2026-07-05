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Mediu· 2 min citire
Incendiile provocate de caniculă devastează Europa. Portugalia solicită sprijin internațional – VIDEO
Incendiu
Publicat5 iul. 2026, 14:51
Actualizat5 iul. 2026, 15:21
SursăRealitatea PLUS
Valul de căldură extremă, care sufocă Europa, a început să provoace tot mai multe incendii de vegetație! Mii de turiști aflați în Franța au fost salvați din calea focului. Pompierii români se află și ei acolo, în sprijinul autorităilor franceze. În Spania, flăcările se extind rapid din cauza temperaturilor extreme și a vântului puternic. În Portugalia, autoritățile au cerut sprijin prin Mecanismul European de Protecție Civilă, iar în Grecia incendiile au făcut deja victime.
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