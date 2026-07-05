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Incendiile provocate de caniculă devastează Europa. Portugalia solicită sprijin internațional – VIDEO

Incendiu

Incendiu

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat5 iul. 2026, 14:51
Actualizat5 iul. 2026, 15:21
SursăRealitatea PLUS

Valul de căldură extremă, care sufocă Europa, a început să provoace tot mai multe incendii de vegetație! Mii de turiști aflați în Franța au fost salvați din calea focului. Pompierii români se află și ei acolo, în sprijinul autorităilor franceze. În Spania, flăcările se extind rapid din cauza temperaturilor extreme și a vântului puternic. În Portugalia, autoritățile au cerut sprijin prin Mecanismul European de Protecție Civilă, iar în Grecia incendiile au făcut deja victime.

Pompierii români se luptă cu incendiile masive din Franța

În nord-estul Spaniei flăcările au mistuit peste 1.300 de hectare de pădure.

În Catalonia, în apropiere de Costa Brava, peste 300 de pompieri acționează atât de la sol, cât și din aer. Intervenția este îngreunată de vântul puternic și vegetația uscată.

În Sudul Franței, peste 3.000 de oameni au fost evacuaţi din calea flăcărilor de pe coasta Cataloniei franceze.

Peste jumătate dintre ei sunt turiști. Autorităţile au emis un cod roșu de incendii.

În sprijinul salvatorilor francezi au venit și zeci de pompieri români.

Portugalia a decis să activeze mecanismul european de protecție civilă, precum și acordurile sale bilaterale cu Spania și cu Maroc. Astfel, țara va obține întăriri în lupta cu incendiile forestiere.

„Ne confruntăm în continuare cu rafale de vânt foarte puternice. Temperaturile rămân extraordinar de ridicate, fără nicio umiditate pe timpul nopții, ceea ce face foarte dificilă stăpânirea incendiului de către pompieri.”, a zis Marco Lucas, comandant al Protecției Civile din regiunea Beiras și Serra da Estrela.

În Grecia cel puțin două persoane au murit, iar o femeie a fost rănită în timp ce încerca să stingă flăcările izbucnite la 15 kilometri de Salonic. Flăcările au distrus două fabrici.

Meteorologii avertizează că, din cauza secetei şi a căldurii, riscul ca flăcările să se extindă rămâne extrem de ridicat în mai multe regiuni ale continentului.

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