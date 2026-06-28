Horoscopul banilor pentru săptămâna 29 iunie – 5 iulie. Cine dă lovitura și cine riscă să rămână cu portofelul gol

Publicat 28 iun. 2026, 16:33 Sursă eva.ro

Ultimele zile din iunie și începutul lunii iulie aduc o perioadă în care deciziile financiare vor cântări mai mult decât de obicei. Influențele astrale favorizează inițiativa, negocierile și găsirea unor noi surse de venit, însă îi obligă pe mulți nativi să fie mai atenți la modul în care își administrează bugetul. Unele zodii vor avea ocazia să încaseze bani, să obțină un bonus sau să pună bazele unor colaborări profitabile, în timp ce altele vor trebui să evite cumpărăturile făcute din impuls și investițiile insuficient analizate.

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