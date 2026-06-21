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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan, atac dur la adresa PSD: ”Are dispreț față de țară. A depus moțiune într-o situație limită”

FOTO: Inquam/Octav Ganea

FOTO: Inquam/Octav Ganea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 18:33

Ilie Bolojan a atacat dur PSD din disperarea de a nu renunța la scaun. Premierul demis a declarat duminică, la Congresul PNL, că un parteneriat cu PSD se bazează doar pe minciună, fugă de răspundere și dispreț față de țară, pentru că a ales să depună moțiune de cenzură într-o situație limită.

”Nu poți să fii partener cu minciuna”

„Se putea mai mult dacă Partidul Social Democrat nu trăgea frâna de mână, așa cum a făcut pe parcursul lunilor de guvernare.

Am dat, la început, o șansă unei coaliții în care ne-a revenit cel mai dificil rol. Am crezut că se poate face un parteneriat cu partidele care sunt în această coaliție, care se bazează pe respect, pe susținerea proiectelor de care are nevoie România. Dar am descoperit că o astfel de relație cu PSD nu este posibilă. Nu poți să fii partener cu minciuna, cu fuga de răspundere și cu disprețul pentru România”, a declarat Ilie Bolojan, duminică, la Congresul PNL.

Mai mult, premierul demis a subliniat că ”să faci o moțiune într-o situație limită, să n-ai soluție după aceea și să fugi de orice fel de răspundere înseamnă că nu ai niciun respect pentru interesul acestei țări. Și asta nu mai trebuie să se repete”.

”PSD a fost de acord cu măsurile care nu erau populare, pe care trebuia să le deconteze PNL”

Totodată, Ilie Bolojan a acuzat PSD că ”în prima fază, PSD a fost de acord cu măsurile care nu erau populare, pe care trebuia să le deconteze PNL”.

”Pentru că știam că atunci când ne-am asumat această răspundere, nu ai de ales între a lua măsuri mai bune sau mai puțin bune, ai de luat măsuri dificile. Știam că pentru a ne fi mai bine, prima dată ne va fi mai rău.

Dar PSD, când a văzut că guvernul a ajuns la interesele lor, când a stabilit reguli cât se poate de clare, când le-am afectat rețelele clientelare, a doborât guvernul”, a mai spus liderul liberal.

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