Ilie Bolojan, atac dur la adresa PSD: ”Are dispreț față de țară. A depus moțiune într-o situație limită”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 18:33

Ilie Bolojan a atacat dur PSD din disperarea de a nu renunța la scaun. Premierul demis a declarat duminică, la Congresul PNL, că un parteneriat cu PSD se bazează doar pe minciună, fugă de răspundere și dispreț față de țară, pentru că a ales să depună moțiune de cenzură într-o situație limită.

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