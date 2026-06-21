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Politica· 2 min citire
Ilie Bolojan, atac dur la adresa PSD: ”Are dispreț față de țară. A depus moțiune într-o situație limită”
FOTO: Inquam/Octav Ganea
Ilie Bolojan a atacat dur PSD din disperarea de a nu renunța la scaun. Premierul demis a declarat duminică, la Congresul PNL, că un parteneriat cu PSD se bazează doar pe minciună, fugă de răspundere și dispreț față de țară, pentru că a ales să depună moțiune de cenzură într-o situație limită.
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