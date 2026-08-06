Legea biodiversității revine în plenul Senatului: ce prevăd noile amendamente privind proprietatea, economia și proiectele strategice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 08:28

Proiectul de lege privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității va fi dezbătut din nou joi, 6 august, în plenul Senatului. Documentul revine la senatori după introducerea unor amendamente suplimentare în Camera Deputaților. Noile prevederi stabilesc că strategia are un rol orientativ și nu poate impune direct interdicții sau restrângeri de drepturi. Proiectele strategice din energie, transporturi, agricultură și infrastructură nu vor putea fi suspendate sau blocate fără evaluări individuale realizate potrivit legii.

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