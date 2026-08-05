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Politica· 1 min citire

Noua Lege a integrității a fost adoptată. Dominic Fritz pierde funcția de primar

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 16:15
Actualizat5 aug. 2026, 16:24
SursăRealitatea PLUS

Senatul României adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, cu 105 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 7 abțineri și 2 voturi „prezent, nu votez”, legea-jalon din PNRR privind regimul incompatibilităților, conflictelor de interese și declarațiilor de avere. Actul normativ merge la promulgare, însă PNL și USR iau în calcul să îl atace la Curtea Constituțională, deși parlamentarii celor două formațiuni au votat proiectul.

Dominic Fritz riscă să rămână fără mandatul de primar

Printre modificările introduse se numără și un amendament care ar putea avea efecte asupra situației primarului Timișoarei, Dominic Fritz, în funcție de modul în care va fi interpretată și aplicată legea.

Proiectul a fost votat și de parlamentarii USR. Cu toate acestea, atât USR, cât și PNL analizează posibilitatea de a sesiza Curtea Constituțională a României (CCR), solicitând verificarea constituționalității actului normativ.

Potrivit argumentelor invocate de reprezentanții celor două formațiuni, unele prevederi ale legii ar putea încălca principiul neretroactivității, întrucât ar produce efecte asupra unor situații juridice generate de hotărâri judecătorești pronunțate înainte de adoptarea actului normativ.

În acest context, PNL și USR susțin că CCR ar trebui să stabilească dacă dispozițiile respective respectă prevederile Constituției.

În urma votului din Parlament, legea urmează să fie transmisă spre promulgare. În cazul în care va fi depusă o sesizare de neconstituționalitate, actul normativ va fi trimis Curții Constituționale înainte de a putea fi promulgat de preșdintele României.

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