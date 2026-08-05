Noua Lege a integrității a fost adoptată. Dominic Fritz pierde funcția de primar

Publicat 5 aug. 2026, 16:15 Actualizat 5 aug. 2026, 16:24 Sursă Realitatea PLUS

Senatul României adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, cu 105 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 7 abțineri și 2 voturi „prezent, nu votez”, legea-jalon din PNRR privind regimul incompatibilităților, conflictelor de interese și declarațiilor de avere. Actul normativ merge la promulgare, însă PNL și USR iau în calcul să îl atace la Curtea Constituțională, deși parlamentarii celor două formațiuni au votat proiectul.

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