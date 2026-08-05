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Politica· 1 min citire
Noua Lege a integrității a fost adoptată. Dominic Fritz pierde funcția de primar
FOTO: Arhivă
Publicat5 aug. 2026, 16:15
Actualizat5 aug. 2026, 16:24
SursăRealitatea PLUS
Senatul României adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, cu 105 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 7 abțineri și 2 voturi „prezent, nu votez”, legea-jalon din PNRR privind regimul incompatibilităților, conflictelor de interese și declarațiilor de avere. Actul normativ merge la promulgare, însă PNL și USR iau în calcul să îl atace la Curtea Constituțională, deși parlamentarii celor două formațiuni au votat proiectul.
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