Cristian Popescu Piedone, atac dur la adresa lui Dominic Fritz. Fostul edil reclamă un„dublu standard”:”Eu m-am supus deciziei instanței”

Publicat 4 aug. 2026, 20:53 Actualizat 4 aug. 2026, 20:54 Sursă Realitatea PLUS

Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 5, a declarat marţi seară, în exclusivitate la Realitatea Plus, că există un „dublu standard” în modul în care sunt tratate situaţiile de conflict de interese. Acesta a făcut referire la cazul său şi la situaţia primarului Timişoarei, Dominic Fritz, despre care susţine că ar trebui să beneficieze de acelaşi tratament în faţa legii.

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