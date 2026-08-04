Cristian Popescu Piedone, atac dur la adresa lui Dominic Fritz. Fostul edil reclamă un„dublu standard”:”Eu m-am supus deciziei instanței”

Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 5, a declarat marţi seară, în exclusivitate la Realitatea Plus, că există un „dublu standard” în modul în care sunt tratate situaţiile de conflict de interese. Acesta a făcut referire la cazul său şi la situaţia primarului Timişoarei, Dominic Fritz, despre care susţine că ar trebui să beneficieze de acelaşi tratament în faţa legii.
”Dacă Dominic Fritz a rămas în funcție și eu voi candida probabil la Senatul României”
”Și orb dacă ești, vezi că acest dublu standard se aplică și pentru unul mumă, pentru altul, ciumă, să vorbesc în românește. Ce vreau să vă spun e că conflictul de interese al meu a fost baza unei hotărâri a Consiliului Local, care a ales local, consilier local, de a să facă parte din Comisia 550. Chiar dacă m-am simțit nedreptățit, chiar dacă știu că nu eram în conflict de interese, respect decizia instanței și m-am supus. Dar se pare că, cum spuneam mai devreme, unul poate și altul nu poate”, a spus Cristian Popescu Piedone.
Potrivit lui, ”prefectul care stă de veghe și dă aviz de legalitate și este primul reprezentant al Guvernului în teritoriu care dă actul de legalitate și aplică hotărârile al literam conform legii, se pare că în acest caz nu și-a făcut datoria”.
”Se pare că șeful lui direct, nu zic de domnul primar Fritz, zic de șeful lui direct, premierul României, care se pare că este USR-ist, nu mai este PNL-ist, s-a dezis de PNL de mult, pentru că și-a ales să guverneze alături de USR. Se pare că nici cei trei miniștri cu zece ministere nu le ajunge. Pe viitor, probabil, privind puterea exemplului, sunt deja justiție cu atacuri, pardon, cu contestații, încasare și moduri de atacuri excepționale două ca număr.
Dar în 2028, dacă Dominic Fritz poate și a rămas în funcție, și eu voi candida probabil la Senatul României și dacă o să ies senator, o să spun să-mi ia și mie șase luni indemnizația de senator, pentru că unul poate și unul nu poate?”, a mai transmis el.
”Dominic Fritz trebuia să părăsească de îndată fotoliul de primar”
Fostul edil a ținut să precizeze faptul că ”Dominic Fritz trebuia să părăsească de îndată fotoliul de primar, pentru că unde-i lege nu-i tocmeală, dar se pare că el se tocmește bine”.
”Se pare că relațiile lui sau sistemul îl susține nu numai pe el, sau și agenturile străine, să vorbesc așa, el venind din Germania să candideze în România, dar eu merg cu dreptatea mea la capăt, cred în dreptate, cred în justiție, pentru că sunt puterea exemplului eu, chiar dacă am făcut un an și o lună pușcărie, dreptatea s-a văzut până la sfârșit.
Voi aștepta și de această dată, voi contesta în continuare, voi contesta inclusiv pe Dominic Fritz, iar probele pe care le voi duce în justiție, voi da acest exemplu. Eu vreau să respect și respect, dar când altul, pe aceeași subiect, mai grav ca mine are o măsură administrativă de șase luni tăiat din indemnizație. Este o nedreptate”, a conchis Piedone.