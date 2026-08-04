Cristian Popescu Piedone acuză un dublu standard în justiție după decizia în cazul lui Dominic Fritz: „Pentru mine trei ani interdicție, pentru el o reducere de 10%”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 18:03

Fostul primar Cristian Popescu Piedone a lansat un atac dur pe rețelele de socializare, acuzând instituțiile statului și Prefectura Timiș că aplică legea în mod diferențiat, după ce primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost sancționat doar cu o reducere salarială de 10% pe o perioadă de șase luni în urma deciziei definitive privind conflictul de interese.

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