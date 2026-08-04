AUR anunță că a votat pentru menținerea în funcțiune a capacităților energetice pe cărbune

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat marți că a votat pentru menținerea în funcțiune a capacităților de producție a energiei pe cărbune și pentru extinderea perioadei de funcționare a acestora, deoarece consideră că securitatea energetică a României nu poate fi sacrificată în numele unor obiective asumate prin PNRR care s-au dovedit nerealiste și păguboase.
”Green Deal-ul, această «nebunie verde», este o politică greșită”
AUR cere renegocierea de urgență a jalonului din PNRR care obligă România să închidă capacitățile energetice pe cărbune până la 31 august și susține menținerea acestora în funcțiune până la punerea în exploatare a unor noi capacități de producție, astfel încât securitatea energetică a României să nu fie pusă în pericol.
Senatorul AUR Andrei Dîrlău a arătat că AUR avertizează încă din 2021 asupra consecințelor politicilor energetice promovate la nivel european și asumate de guvernele succesive.
„De cinci ani și jumătate, de când AUR e în Parlament, am spus că PNRR-ul este un ajutor de înmormântare pentru România. Am spus-o în 2021 și se confirmă și acum.
Tot de cinci ani și jumătate spunem că Green Deal-ul, această «nebunie verde», este o politică greșită. Iar acest lucru se confirmă în fiecare zi.
În fiecare zi vedem că măsurile luate dintr-un entuziasm exagerat, de a fi mai catolici decât Papa și de a închide capacitățile de producție pe cărbune, au fost obsesia guvernelor succesive care ne-au adus în această criză energetică”, a declarat senatorul AUR Andrei Dîrlău.
„Criza energetică este extrem de gravă”
Parlamentarul a criticat refuzul Guvernului Bolojan de a renegocia termenul stabilit prin PNRR pentru închiderea acestor capacități și a avertizat că România riscă să își vulnerabilizeze propriul sistem energetic.
„Acum, Guvernul dorește cu orice preț să nu se atingă de jalonul din PNRR referitor la închiderea, la 31 august, a capacităților de producție pe cărbune.
Este o greșeală!
Bineînțeles că acest termen trebuie renegociat și această închidere trebuie amânată. Vedem ce se întâmplă la Cernavodă, vedem ce se întâmplă cu populația. Criza energetică este extrem de gravă și, totuși, există această obstinație de a respecta un program greșit, prost întocmit, netransparent și care costă România mai mult decât îi oferă”, a afirmat Andrei Dîrlău.
„Acest proiect de lege este o ipocrizie”
Senatorul AUR Andrei Dîrlău acuză coaliția PSD-PNL-USR-UDMR de ipocrizie și susține că actualul proiect de lege încearcă să ascundă faptul că închiderea capacităților energetice pe cărbune a fost o decizie greșită.
„Acest proiect de lege este o ipocrizie, stimați colegi Este o ipocrizie deoarece, în loc să se spună adevărul și să se recunoască faptul că închiderea capacităților pe cărbune a fost o eroare, se invocă tot felul de formulări frumoase pentru a ascunde această realitate.
Capacitățile pe cărbune trebuiau menținute și trebuiau să rămână în funcțiune. Nu salvăm noi planeta. De altfel, Europa contribuie într-o măsură redusă la emisiile globale, iar alte continente nu își închid capacitățile energetice din cauza acestei așa-numite «nebunii verzi»”, a declarat senatorul AUR Andrei Dîrlău.
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