AUR anunță că a votat pentru menținerea în funcțiune a capacităților energetice pe cărbune

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 16:50

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat marți că a votat pentru menținerea în funcțiune a capacităților de producție a energiei pe cărbune și pentru extinderea perioadei de funcționare a acestora, deoarece consideră că securitatea energetică a României nu poate fi sacrificată în numele unor obiective asumate prin PNRR care s-au dovedit nerealiste și păguboase.

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