Cristian Popescu Piedone îl pune la zid pe Ilie Bolojan pentru criza energetică: „România are nevoie de electricitate, nu de explicații la lumânare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 13:50

Cristian Popescu Piedone îl atacă dur pe premierul Ilie Bolojan din cauza crizei energetice. Președintele Partidului Naționalist Reformarea României îl acuză că nu are un plan clar pentru asigurarea energiei. Piedone cere explicații despre capacitățile de producție închise și despre investițiile amânate. „Bolojane, România are nevoie de electricitate, nu de explicații la lumânare”, i-a transmis acesta.

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