Dominic Fritz, dezmăț pe banii publici în plină criză. Primarul Tmișoarei a aruncat 1,5 milioane de euro pe zilele orașului -VIDEO

Publicat 3 aug. 2026, 20:44 Actualizat 3 aug. 2026, 20:46 Sursă Realitatea PLUS

În timp ce România este în mijlocul unei crize bugetare fără precedent, Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara, a organizat, weekendul trecut, zilele orașului, iar bugetul alocat de primărie a fost de 1,5 milioane de euro, potrivit presei locale. Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să obțină un punct de vedere de la Dominic Fritz, însă, până în momentul publicării acestei știri, nu a oferit niciun răspuns.

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