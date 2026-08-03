Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Dominic Fritz, dezmăț pe banii publici în plină criză. Primarul Tmișoarei a aruncat 1,5 milioane de euro pe zilele orașului -VIDEO
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 20:44
Actualizat3 aug. 2026, 20:46
SursăRealitatea PLUS
În timp ce România este în mijlocul unei crize bugetare fără precedent, Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara, a organizat, weekendul trecut, zilele orașului, iar bugetul alocat de primărie a fost de 1,5 milioane de euro, potrivit presei locale. Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să obțină un punct de vedere de la Dominic Fritz, însă, până în momentul publicării acestei știri, nu a oferit niciun răspuns.
Citește și
- 20:14Rizea TV: posibile vulnerabilități legislative într-un scenariu de reunificare România–Republica Moldova
- 20:12Sancțiuni mai dure și controale extinse pe averi: Proiectul de integritate a fost adoptat de deputați
- 19:53AUR a votat pentru mai multă transparență și pentru consolidarea standardelor de integritate în funcțiile publice
- 16:43Bolojan face economie: „La mine acasă nu funcționează aerul condiționat”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News