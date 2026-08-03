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Politica· 1 min citire

Dominic Fritz, dezmăț pe banii publici în plină criză. Primarul Tmișoarei a aruncat 1,5 milioane de euro pe zilele orașului -VIDEO

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 20:44
Actualizat3 aug. 2026, 20:46
SursăRealitatea PLUS

În timp ce România este în mijlocul unei crize bugetare fără precedent, Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara, a organizat, weekendul trecut, zilele orașului, iar bugetul alocat de primărie a fost de 1,5 milioane de euro, potrivit presei locale. Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să obțină un punct de vedere de la Dominic Fritz, însă, până în momentul publicării acestei știri, nu a oferit niciun răspuns.

Primăria Timișoarei, 200.000 € doar pentru scene și sonorizare

Dominic Fritz nu s-a uitat la bani când a organizat zilele orașului Timișoara. Presa locală scrie că primăria a cheltuit în jur de 1,5 milioane de euro pentru acest eveniment grandios.

Autoritățile conduse de Fritz s-au lăudat că au organizat 200 de evenimente culturale cu acces gratuit. Printre artiștii care au urcat pe scenă la Timișoara se numără Beth Hart, The Script și Marija Šerifović, Irina Rimes, Satoshi, Dora Gaitanovici, Alexandra Căpitănescu și mulți alții.

Bomba financiară a lui Fritz: contracte la secret

Doar pentru scenele din oraș și sonorizare, primăria Timișoara, prin Centrul de proiecte al municipiului, a plătit peste 200 de mii de euro.

Potrivit Realitatea PLUS, acesta este singurul contract scos la licitație de centrul din subordinea primăriei, contractele cu artiștii fiind confidențiale, chiar dacă unele depășesc peste cinci mii de euro.

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