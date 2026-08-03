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Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu îl contrazice pe Ciprian Ciucu privind numele de premieri tehnocrați: „Tot ce vine dinspre Ciucu, vă recomand să nu credeți”
Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, respinge afirmațiile primarului general Ciprian Ciucu, unul dintre liderii informali ai PNL, potrivit cărora în discuțiile politice ar fi fost avansate nume de posibili premieri tehnocrați. Grindeanu susține că nu au existat negocieri noi privind formarea unui guvern față de situația de la sfârșitul săptămânii trecute.
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