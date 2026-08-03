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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu îl contrazice pe Ciprian Ciucu privind numele de premieri tehnocrați: „Tot ce vine dinspre Ciucu, vă recomand să nu credeți”

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 15:11

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, respinge afirmațiile primarului general Ciprian Ciucu, unul dintre liderii informali ai PNL, potrivit cărora în discuțiile politice ar fi fost avansate nume de posibili premieri tehnocrați. Grindeanu susține că nu au existat negocieri noi privind formarea unui guvern față de situația de la sfârșitul săptămânii trecute.

Întrebat luni, într-o conferință de presă, despre variantele de premieri tehnocrați, liderul PSD a pus la îndoială declarațiile lui Ciucu. „Tot ce vine dinspre Ciucu, vă recomand să nu credeți”, a răspuns Sorin Grindeanu. Președintele PSD a amintit că partidul său nu a fost cel care a respins scenariile propuse pentru rezolvarea crizei politice din ultimele trei luni. El a precizat că poziția social-democraților, inclusiv cea privind legea salarizării, a fost deja transmisă și nu se va schimba.

„În acest moment suntem în situația în care n-au avut loc noi discuții pe acest subiect față de săptămâna trecută. Nu este nicio dezvoltare sau o situație nouă față de ceea ce am avut la finalul săptămânii trecute. Noi am transmis prin reprezentanții noștri și am transmis și eu punctele noastre de vedere. Punctul nostru de vedere nu s-a schimbat și nu se va schimba”, a afirmat Grindeanu.

Ciucu susține că au fost avansate nume în discuții nepublice

Ciprian Ciucu declarase duminică seară că în discuțiile politice purtate în afara spațiului public au fost prezentate nume de posibili premieri tehnocrați. Primarul general nu a precizat despre cine este vorba, dar a insistat că variantele au fost discutate.

„În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public s-au avansat numele”, a spus Ciucu. Acesta a susținut că a auzit atât despre varianta unui guvern tehnocrat, cât și despre reluarea negocierilor pentru o formulă politică în care PSD și PNL-USR să se succeadă la conducere.

Ciucu a apreciat că timpul disponibil pentru găsirea unei soluții este scurt și a introdus și USR în această posibilă formulă. El a adăugat că, din declarațiile președintelui, a înțeles că acesta nu agreează ideea unui guvern minoritar.

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