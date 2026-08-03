Dan Dungaciu (AUR): “Diaspora românească față în față cu mediocritatea statului român”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 13:39

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a participat la conferința ROUNIT, la Munchen (30-31 iulie), unde a vorbit despre diaspora românească, conexiuni politice și economice.

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