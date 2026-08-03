Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Radu Miruță, după detonarea Stâncii Pârjoaia: „Cursul Dunării înspre centrala de la Cernavodă este mai lin”

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 12:14

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a anunțat că Stânca Pârjoaia, un obstacol aflat pe cursul Dunării în direcția centralei nucleare de la Cernavodă, a fost detonată cu succes de militarii Armatei Române.

Potrivit acestuia, operațiunea pune capăt unor încercări care s-au întins pe durata ultimelor trei decenii, timp în care autoritățile au încercat, prin mai multe metode, să îndepărteze formațiunea.

„Stânca Pârjoaia a fost detonată cu succes, iar cursul Dunării înspre centrala de la Cernavodă este, de astăzi, mai lin”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul a precizat că intervenția a fost realizată de echipe formate din scafandri, geniști și forțe navale ale Armatei Române, care au acționat la solicitarea specialiștilor de la Apele Române.

„Armata și-a făcut datoria și astăzi”, a mai transmis Radu Miruță.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

radu miruțădetonarestancadunăreCernavodă

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe