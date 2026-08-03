Radu Miruță, după detonarea Stâncii Pârjoaia: „Cursul Dunării înspre centrala de la Cernavodă este mai lin”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 12:14

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a anunțat că Stânca Pârjoaia, un obstacol aflat pe cursul Dunării în direcția centralei nucleare de la Cernavodă, a fost detonată cu succes de militarii Armatei Române.

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