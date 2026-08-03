Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Radu Miruță, după detonarea Stâncii Pârjoaia: „Cursul Dunării înspre centrala de la Cernavodă este mai lin”
Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării
Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a anunțat că Stânca Pârjoaia, un obstacol aflat pe cursul Dunării în direcția centralei nucleare de la Cernavodă, a fost detonată cu succes de militarii Armatei Române.
Citește și
- 13:49Sorin Grindeanu: Pe termen scurt, nu vom face o alianță cu AUR. Ce va face dacă nu obține majoritatea
- 13:48Grindeanu, despre aderarea României la euro: „Avem nevoie de stabilitate și creștere economică”
- 13:39Dan Dungaciu (AUR): “Diaspora românească față în față cu mediocritatea statului român”
- 12:59ANI trage un semnal de alarmă în Parlament: 22 de aleși găsiți în conflict de interese au rămas în funcții
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News