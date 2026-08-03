Senatorul Paul Pintea, trimis în judecată pentru conducere cu permisul suspendat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 12:04

Senatorul neafiliat Paul Pintea, fost membru POT, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru conducerea unui vehicul în perioada în care avea dreptul de a conduce suspendat. Parlamentarul are deja o condamnare definitivă pentru o faptă similară.

Distribuie articolul