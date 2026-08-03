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Senatorul Paul Pintea, trimis în judecată pentru conducere cu permisul suspendat

Paul Pintea, senator

Paul Pintea, senator

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 12:04

Senatorul neafiliat Paul Pintea, fost membru POT, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru conducerea unui vehicul în perioada în care avea dreptul de a conduce suspendat. Parlamentarul are deja o condamnare definitivă pentru o faptă similară.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de urmărire penală, a dispus trimiterea în judecată a unui senator pentru conducerea unui vehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat, a anunţat luni instituţia.

Este vorba despre senatorul neafiliat Paul Ciprian Pintea, care a intrat în Parlament pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT).

Potrivit procurorilor, în noaptea de 7 noiembrie 2025, în jurul orei 23:57, senatorul ar fi condus un autoturism pe raza municipiului Zalău, deşi avea suspendat dreptul de a conduce.

Poliţiştii rutieri din cadrul IPJ Sălaj l-au observat pe strada Andrei Mureşanu, la intersecţia cu strada Cloşca, şi i-au făcut semnal regulamentar de oprire. Pintea nu ar fi oprit la semnalul agentului, fiind urmărit câteva sute de metri până într-o parcare din zona Casei Armatei, în spatele clădirii, unde a fost interceptat şi legitimat, conform Parchetului ICCJ.

Rechizitoriul a fost înaintat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţa competentă să judece dosarul în primă instanţă.

Condamnare definitivă într-un dosar similar

Paul Pintea fusese deja condamnat la un an şi cinci luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei, într-un alt dosar de conducere a unui autovehicul în perioada în care avea suspendat dreptul de a conduce.

Sentinţa a rămas definitivă în ianuarie 2026, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a respins apelul.

Controverse privind CV-ul

Senatorul a intrat anterior în atenţia publică şi din cauza unor neconcordanţe din CV-ul oficial privind studiile sale. Potrivit HotNews, în biografia publicată iniţial pe site-ul Senatului, Pintea menţiona că a urmat Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău în perioada 2000-2004, deşi la începutul acelui interval avea 12 ani şi 10 luni.

Ulterior, perioada a fost modificată în 2001-2005, cu menţiunea că a absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat.

De asemenea, senatorul indicase iniţial că a urmat, începând din 2024, cursuri online de „business management”, de tip Cambridge, la „Academic Singles” – Business Academy. Menţiunea a fost eliminată ulterior, după ce utilizatori de Facebook au semnalat că Academic Singles este numele unei platforme de dating online.

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