Nicolae Voiculeț, mesaj dur la adresa premierului Ilie Bolojan: „Dumneata ai stins economia”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 13:01

Naistul Nicolae Voiculeț a publicat pe rețelele de socializare un mesaj critic la adresa premierului Ilie Bolojan, pe tema politicilor energetice și economice ale Guvernului.

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