Nicolae Voiculeț, mesaj dur la adresa premierului Ilie Bolojan: „Dumneata ai stins economia”

Naistul Nicolae Voiculeț a publicat pe rețelele de socializare un mesaj critic la adresa premierului Ilie Bolojan, pe tema politicilor energetice și economice ale Guvernului.
Artistul susține că românii „nu au nevoie de lecții despre cum să scoată aparatele din priză”, ci de „un guvern care să apere interesul național și să repornească economia”. Voiculeț acuză autoritățile că, de-a lungul anilor, au redus capacitățile de producție energetică fără a pune în funcțiune suficiente alternative, ceea ce ar fi afectat independența energetică a țării.
Mesajul conține și critici directe la adresa șefului Executivului, pe care îl acuză că a „administrat lipsurile” și că a „stins economia”. Artistul afirmă că România dispune de resurse importante – ape, gaze, cărbune, energie nucleară și specialiști capabili – însă problema ar fi lipsa unor conducători care să transforme aceste resurse în prosperitate.
În finalul postării, Nicolae Voiculeț transmite că „vremea voastră a trecut”, referindu-se la actuala clasă politică și acuzând-o că se menține la putere în ciuda nemulțumirilor publice.
”Ilie Bolojan, nu ne mai învăța cum să stingem lumina. Nu avem nevoie de lecții despre cum să scoatem din prize. Aveam nevoie de un guvern care să apere interesul național și să repornească economia. Ani la rând ați redus și ați renunțat la capacități de producție energetică fără să puneți în funcțiune suficiente alternative. Ați acceptat politici care au slăbit independența energetică a României, iar acum ne cereți să suportăm nota de plată. Un stat care își mută propria neputință pe umerii cetățenilor nu mai conduce, ci își justifică eșecurile. Dumneata ai stins economia. Ai administrat lipsurile. România are ape, gaze, cărbune, energie nucleară și oameni capabili. Ceea ce ne lipsește sunt conducători care să transforme aceste resurse în prosperitate, nu în motive pentru a scoate aparatele din priză. Vremea voastră a trecut oricât de mult vă încăpățânați să rămâneți agățați de scaune și de putere.” a scris artistul.