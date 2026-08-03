Cum încearcă USR să dea vina pe PSD pentru criza energetică. Radu Miruță, scut în jurul lui Ilie Bolojan-VIDEO

Publicat 3 aug. 2026, 17:42 Actualizat 3 aug. 2026, 17:47 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, l-a acuzat pe președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, de ipocrizie în ceea ce privește măsurile din sectorul energetic. Ministrul USR a subliniat că liderul PSD declară public că susține menținerea capacităților de producție pe bază de cărbune până la punerea în funcțiune a unor alternative, însă nu face demersurile necesare pentru ca proiectul de lege care prevede acest lucru să fie adoptat.

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