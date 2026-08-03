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Politica· 2 min citire

Cum încearcă USR să dea vina pe PSD pentru criza energetică. Radu Miruță, scut în jurul lui Ilie Bolojan-VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 17:42
Actualizat3 aug. 2026, 17:47
SursăRealitatea PLUS

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, l-a acuzat pe președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, de ipocrizie în ceea ce privește măsurile din sectorul energetic. Ministrul USR a subliniat că liderul PSD declară public că susține menținerea capacităților de producție pe bază de cărbune până la punerea în funcțiune a unor alternative, însă nu face demersurile necesare pentru ca proiectul de lege care prevede acest lucru să fie adoptat.

Cum încearcă Miruță să dea vina pe PSD pentru criza energetică

”Cam asta-i viteza cu care ține PSD țara încetinită în a se dezvolta și cam asta-i viteza cu care PSD s-a mișcat în ministerele acolo unde a avut putere de decizie.

Apreciez și l-am auzit astăzi pe domnul președinte Grindeanu că este de acord cu soluția pe care am propus-o în Parlament, și anume să nu închizi capacități de producție a energiei electrice pe bază de cărbune înainte să pui ceva în schimb. Pentru că nici Comisia Europeană, nici PNRR, nici nimeni altcineva în lumea asta nu a interzis României să închidă capacități după ce pune înainte altceva în schimb”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul interimar al Apărării a menționat că ”există niște jaloane în PNRR pentru care România a primit niște bani, însă acele jaloane nu interzic ca România să pună înainte ceva în schimb.”

Miruță, scut în jurul lui Bolojan după ce au băgat țara în beznă

”Și în timp ce îl vedem pe domnul prim-ministru Bolojan că se străduiește în aceste zile să identifice soluții pentru criza de la energie, pe domnul președinte Grindeanu îl vedem într-o stare de ipocrizie.

Pentru că, dacă discutăm despre proiectul de lege la care făcea referire astăzi, și anume să nu închizi capacități de producere a energiei pe bază de cărbune până nu pui înainte ceva în schimb, acest proiect este în cameră decizională la Camera Deputaților”, a mai spus acesta.

Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că ”domnul Grindeanu, care este președinte al Camerei Deputaților, poate propune punerea pe ordinea de zi a acestui proiect dacă e cu adevărat interesat nu doar să vorbească, ci și să facă niște pași în față.”

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