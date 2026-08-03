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Politica· 2 min citire
Cum încearcă USR să dea vina pe PSD pentru criza energetică. Radu Miruță, scut în jurul lui Ilie Bolojan-VIDEO
FOTO: Arhivă
Publicat3 aug. 2026, 17:42
Actualizat3 aug. 2026, 17:47
SursăRealitatea PLUS
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, l-a acuzat pe președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, de ipocrizie în ceea ce privește măsurile din sectorul energetic. Ministrul USR a subliniat că liderul PSD declară public că susține menținerea capacităților de producție pe bază de cărbune până la punerea în funcțiune a unor alternative, însă nu face demersurile necesare pentru ca proiectul de lege care prevede acest lucru să fie adoptat.
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