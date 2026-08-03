Sorin Grindeanu: Pe termen scurt, nu vom face o alianță cu AUR. Ce va face dacă nu obține majoritatea

Publicat 3 aug. 2026, 13:49 Actualizat 3 aug. 2026, 13:58

În plin blocaj legat de învestirea unui nou guvern, liderul social‑democrat Sorin Grindeanu a afirmat, din nou, că pe termen scurt PSD nu are în vedere o alianță cu AUR. Întrebat ce va face dacă primește misiunea de a forma un guvern, liderul social‑democrat a spus că va încerca să adune o majoritate, iar dacă nu va reuși, se va retrage.

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