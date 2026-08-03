ANI trage un semnal de alarmă în Parlament: 22 de aleși găsiți în conflict de interese au rămas în funcții

ANI a publicat date care scot în evidență vulnerabilitățile actualului mecanism de sancționare a conflictelor de interese. Potrivit instituției, numeroase persoane vizate de decizii definitive continuă să dețină funcții publice ori mandate elective, după ce au primit, în multe situații, doar reduceri temporare ale veniturilor.
ANI monitorizează 122 de interdicții active
Agenția Națională de Integritate urmărește în prezent 122 de cazuri în care se aplică interdicția de trei ani pentru exercitarea unei funcții sau demnități publice. Este vorba despre persoane găsite definitiv în incompatibilitate sau conflict de interese.
Numărul nu reprezintă totalul dosarelor soluționate definitiv de la înființarea ANI, ci circa 35% dintre interdicțiile active aflate acum în monitorizarea instituției. Aproximativ trei sferturi dintre cazuri îi vizează pe oameni care ocupau funcții elective în momentul constatării conflictului de interese.
ANI susține că legislația trebuie modificată astfel încât încălcarea regulilor de integritate să nu mai poată avea drept consecință exclusiv o penalizare financiară.
„Agenția susține consolidarea cadrului legislativ în materia integrității prin adoptarea unor soluții care să elimine posibilitatea ca încălcarea regimului conflictului de interese să poată fi tratată ca o simplă consecință pecuniară, întărind astfel caracterul preventiv și descurajator al legislației”, a transmis ANI.
În multe dosare, efectul a fost doar financiar
Dintre cele 122 de rapoarte rămase definitive și aflate în monitorizare, 25 au devenit definitive deoarece nu au fost contestate. În alte 14 situații, hotărârile Curților de Apel nu au mai fost atacate cu recurs. Celelalte spețe au fost soluționate definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție.
În nouă cazuri nu au fost aplicate măsuri ori sancțiunile stabilite inițial au fost desființate în instanță. Pentru restul persoanelor, consecințele au constat, de regulă, în reducerea salariului sau a indemnizației cu procente între 5% și 20%, pentru intervale cuprinse între o lună și șase luni.
Zeci de persoane au rămas în funcții
Datele ANI arată că 47 dintre persoanele vizate de cele 122 de raportări definitive ocupă în continuare posturi pentru care trebuie depuse declarații de avere și de interese.
Dintre acestea, 22 de persoane constatate în conflict de interese în timpul unor mandate elective au în prezent o funcție obținută prin vot. Alte 22 de persoane, găsite în conflict de interese în timp ce dețineau funcții publice, activează în continuare în funcții publice.
Potrivit evaluării Agenției, situația demonstrează că o constatare definitivă de conflict de interese nu duce automat la pierderea funcției. În numeroase cazuri, efectul imediat a rămas o diminuare limitată, pe termen scurt, a salariului sau indemnizației.