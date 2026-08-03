Elisabeta Lipă îi cere lui Bolojan să deblocheze premiile sportivilor români: „Nicio ramură sportivă nu a fost premiată”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 14:54

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a lansat luni un apel către premierul Ilie Bolojan pentru deblocarea premierilor destinate sportivilor români cu rezultate internaţionale.

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