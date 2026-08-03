Elisabeta Lipă îi cere lui Bolojan să deblocheze premiile sportivilor români: „Nicio ramură sportivă nu a fost premiată”

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a lansat luni un apel către premierul Ilie Bolojan pentru deblocarea premierilor destinate sportivilor români cu rezultate internaţionale.
Fosta campioană olimpică a acuzat Agenţia Naţională pentru Sport că nu a acordat nicio premiere, pentru nicio disciplină, de la începutul anului 2025 până în prezent.
Lipă: Niciun sportiv nu a fost premiat din 2025
„Vreau să abordez un subiect foarte sensibil, care, din diverse motive, nu este discutat de toată lumea din sport. Ca fostă sportivă, care am fost în locul lor şi ştiu ce înseamnă să munceşti fără ca drepturile să-ţi fie răsplătite, fac un apel către premierul României, Ilie Bolojan, pentru că am văzut că îi place sportul, să îi susţină pe aceşti sportivi”, a declarat Lipă, la Complexul Sportiv Naţional „Elisabeta Lipă” din Snagov.
Ea a susţinut că Agenţia Naţională pentru Sport nu a premiat niciun sportiv, indiferent dacă acesta a concurat într-o disciplină olimpică sau neolimpică.
Apel pentru toate disciplinele, olimpice şi neolimpice
„Instituţia guvernamentală care trebuia să se ocupe de acest lucru, Agenţia Naţională pentru Sport, nu ştiu ce obiective are, dar este clar că va intra şi a intrat în istoria sportului românesc prin faptul că, din 2025 şi până acum, la jumătatea anului 2026, nu a acordat nicio premiere vreunui sportiv”, a afirmat preşedinta FRC.
Elisabeta Lipă a arătat că plata premiilor nu ar afecta semnificativ bugetul de stat, chiar şi în contextul dificultăţilor financiare invocate de autorităţi. În opinia sa, lipsa recompenselor transmite un semnal negativ înaintea perioadei de calificare pentru Jocurile Olimpice.
„Înţeleg că trecem printr-o perioadă de criză, dar nu cred că finanţarea acordată în urma acestor rezultate va sărăci bugetul României. Iar dacă nu se doreşte acest lucru, atunci trebuie să înţelegem ce se vrea de la sportul românesc”, a spus ea.
România, lider în clasamentul pe medalii la Europenele de canotaj
Lipă a precizat că demersul său nu îi vizează exclusiv pe canotori, ci pe toţi sportivii români care au obţinut performanţe. „Nicio ramură sportivă, olimpică sau neolimpică, nu a fost premiată. Agenţia Naţională pentru Sport este «campioană» la acest capitol în 2025 şi în primele şapte luni din 2026, fără a avea vreun motiv întemeiat să nu premieze”, a adăugat aceasta.
Apelul vine după performanţa României la Campionatele Europene de canotaj de la Varese, desfăşurate săptămâna trecută în Italia. Delegaţia României a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii, cu şase medalii de aur, una de argint şi una de bronz, devansând Germania, Marea Britanie şi Italia.