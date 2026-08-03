Calendar sportiv iulie-septembrie: fotbal, tenis, Formula 1 și baschet

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 10:19

Perioada iulie-septembrie 2026 aduce un ritm susținut în aproape toate sporturile urmărite de publicul din România. Fotbalul intră în linie dreaptă spre startul noului sezon, tenisul se mută pe hard-ul american în drum spre US Open, Formula 1 traversează etapele clasice ale verii, iar baschetul își continuă drumul spre marile competiții internaționale.

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