Calendar sportiv iulie-septembrie: fotbal, tenis, Formula 1 și baschet

Perioada iulie-septembrie 2026 aduce un ritm susținut în aproape toate sporturile urmărite de publicul din România. Fotbalul intră în linie dreaptă spre startul noului sezon, tenisul se mută pe hard-ul american în drum spre US Open, Formula 1 traversează etapele clasice ale verii, iar baschetul își continuă drumul spre marile competiții internaționale.
Fotbal: start de sezon în marile campionate europene
În iulie au început deja rundele preliminare din Liga Campionilor, Europa League și Conference League, iar echipele din campionate mai mici caută un loc în faza ligii a competițiilor europene. Diferențele de ritm competițional dintre cluburile aflate încă în pregătire și cele care au jucat deja meciuri oficiale pot produce rezultate neașteptate în aceste tururi. Dacă alegi să adaugi un plus de context prin pariuri sportive online, platformele licențiate precum WINBET oferă statistici și informații despre competițiile majore din această perioadă.
August marchează debutul oficial în marile campionate:
· LaLiga pornește pe 15-16 august;
· Premier League pe 21 august;
· Ligue 1 pe 21 august;
· Serie A în weekendul 22-23 august;
· Bundesliga pe 28 august.
Pe 12 august se joacă Supercupa Europei, la Salzburg, între câștigătoarea Champions League și cea a Europa League, un meci care fixează tonul pentru startul noului sezon continental. Primele etape din fiecare campionat oferă indicii clare despre eficiența transferurilor din vară și nivelul de pregătire fizică al echipelor.
În septembrie începe faza ligii din Champions League (8-10 septembrie) și din Europa League (16-17 septembrie), în timp ce Conference League debutează ceva mai târziu, pe 15 octombrie. Cluburile de top intră într-un program aglomerat, care combină campionatul intern cu partidele europene. Tot în această perioadă apare și o fereastră prelungită dedicată echipelor naționale, între 21 septembrie și 6 octombrie, care în Europa include meciuri din Nations League.
Tenis: circuitul american pe hard, spre US Open
Sfârșitul lui iulie și începutul lui august aduc turneele nord-americane de pregătire pentru ultimul Grand Slam al anului. Turneul de la Toronto/Montreal se joacă între 2 și 13 august, urmat de Cincinnati, între 13 și 23 august, ambele pe hard, în condiții asemănătoare cu cele din New York. Aceste competiții oferă indicii clare despre jucătorii aflați în formă, despre reveniri după accidentări și despre poziționarea în clasamentele ATP și WTA.
US Open 2026 se desfășoară la New York, cu calificările începând pe 24 august și tabloul principal pornind pe 30 august. Finala feminină este programată pe 12 septembrie, iar cea masculină pe 13 septembrie. Turneul se joacă pe hard, în condiții de căldură și umiditate ridicată, care solicită rezistența fizică a jucătorilor. Meciurile de noapte și programul comprimat testează suplimentar rezistența celor ajunși în fazele finale.
Formula 1: etape clasice și lupta pentru titlu
Hungaroring încheie, între 24 și 26 iulie, seria curselor europene dinaintea pauzei obligatorii de vară. Circuitul solicită precizie și răbdare, iar poziția obținută în calificări influențează mult rezultatul final.
Zandvoort revine în calendar între 21 și 23 august, cu specificul lui de viraje înclinate și gestionare atentă a pneurilor, mai ales în condiții de temperatură ridicată. Septembrie aduce Monza (4-6 septembrie), circuitul cu cea mai mare viteză medie din sezon, urmat de etapa din Spania, desfășurată la Madrid (11-13 septembrie) și de Baku (24-26 septembrie), unde porțiunile rapide se combină cu secțiuni foarte înguste. În această fază a sezonului, fiecare punct acumulat cântărește mult în clasamentul piloților și al constructorilor, iar echipele evită riscurile inutile.
Baschet: calificări mondiale și start de sezon european
Între 24 august și 1 septembrie se joacă o nouă fereastră de calificări pentru Campionatul Mondial FIBA 2027, cu meciuri disputate în Europa, Africa, Asia și cele două Americi. Este una dintre etapele intermediare ale unui proces de calificare care se întinde pe mai multe ferestre, până în 2027.
Septembrie aduce și startul sezonului regulat în competițiile europene de club: EuroLeague începe pe 24 septembrie, iar EuroCup pe 29 septembrie, în timp ce Basketball Champions League intră în competiție ceva mai târziu, pe 6 octombrie.
Echipele românești implicate își măsoară forțele cu adversari din campionate puternice, într-un program dens care testează adaptarea la deplasări și la ritmul meciurilor.
Cum îți organizezi agenda sportivă în această perioadă
Pentru a urmări eficient toate competițiile din această parte a verii, notează datele de start pentru fiecare competiție, verifică programul etapelor importante sau al finalelor și urmărește știrile despre accidentări și suspendări. Dacă alegi să faci selecții pentru divertisment, stabilește limite clare și respectă-le mereu.
Un sezon dens, care cere planificare din timp
Perioada iulie - septembrie 2026 oferă unul dintre cele mai încărcate programe sportive ale anului, de la startul ligilor europene de fotbal, până la US Open și etapele clasice de Formula 1. Planifică-ți din timp serile dedicate sportului, urmărește sursele oficiale pentru orice modificare de program și, dacă alegi platforme licențiate pentru divertisment, păstrează un echilibru sănătos între pasiune și responsabilitate.
Jocurile de noroc sunt interzise persoanelor sub 18 ani, conform legislației din România.