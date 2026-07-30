UEFA amenință cu boicotul Cupei Mondiale. 55 de federații resping planul FIFA al lui Infantino

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 20:03

UEFA a anunțat că toate cele 55 de federații membre au votat în unanimitate să boicoteze competițiile FIFA, inclusiv Cupele Mondiale masculină și feminină, dacă forul mondial va aproba planul președintelui Gianni Infantino de a permite investitorilor privați să cumpere participații în competițiile sale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre UEFAfifaboicotgianni infantino