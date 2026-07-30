UEFA amenință cu boicotul Cupei Mondiale. 55 de federații resping planul FIFA al lui Infantino

UEFA a anunțat că toate cele 55 de federații membre au votat în unanimitate să boicoteze competițiile FIFA, inclusiv Cupele Mondiale masculină și feminină, dacă forul mondial va aproba planul președintelui Gianni Infantino de a permite investitorilor privați să cumpere participații în competițiile sale.
Federațiile europene de fotbal au adoptat poziția la o reuniune de urgență organizată joi, după ce FIFA a prezentat planul de înființare a unei subsidiare comerciale, denumite FIFA Forward Enterprise, care ar urma să administreze principalele turnee ale organizației.
Conform propunerii, terți ar putea cumpăra participații minoritare, fără control, în această companie. Proiectul trebuie aprobat prin votul celor 211 federații afiliate FIFA.
UEFA amenință cu boicotul Cupei Mondiale
UEFA a criticat dur inițiativa și a transmis că „Cupa Mondială nu poate fi tratată ca un produs de investiții”.
„Este una dintre cele mai importante moșteniri sportive ale fotbalului. A fost construită de-a lungul generațiilor de jucători, echipe naționale și suporteri de pe fiecare continent. Nicio parte din ea nu ar trebui cedată vreodată investitorilor privați. Cupa Mondială nu este de vânzare”, a transmis forul european.
Acuzații de „intimidare”
În comunicatul emis după reuniunea virtuală condusă de președintele Aleksander Čeferin, UEFA a acuzat FIFA că a pregătit proiectul în secret și fără consultarea reală a federațiilor și a celorlalți actori implicați în fotbal.
„Respingem unanim și fără echivoc propunerea FIFA de a transfera participații de proprietate în Cupa Mondială și în alte competiții FIFA către investitori privați”, a precizat UEFA.
Forul continental susține că federațiile naționale sunt puse în fața unui ultimatum: să accepte „capturarea ireversibilă” a celor mai importante competiții sau să suporte consecințele. UEFA a calificat procedura drept „guvernare prin intimidare” și „un act de constrângere nedemn de o instituție însărcinată cu administrarea fotbalului mondial”.
Boicotul ar urma să fie activat dacă propunerile lui Infantino vor fi adoptate. Prima competiție de seniori care ar putea fi afectată este barajul pentru Cupa Mondială feminină, programat în octombrie.
FIFA promite până la 40 de milioane de dolari
Gianni Infantino le-ar fi transmis federațiilor membre că pot primi până la 40 de milioane de dolari dacă susțin proiectul. Pentru accesarea unei prime tranșe, de 20 de milioane de dolari, asociațiile ar trebui să accepte planul până la 19 septembrie.
Președintele FIFA a susținut, într-un material video publicat miercuri, că propunerea reprezintă „o ofertă, nu o obligație”.
FIFA estimează că grupul de investitori ar putea fi condus de Thrive Eternal. Thrive este o companie americană de investiții de tip venture capital, fondată de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.
Surse FIFA citate de BBC Sport au precizat că nu a existat nicio discuție privind numirea lui Gianni Infantino, sau a altcuiva din conducerea actuală, în funcția de director executiv al noii subsidiare.
Sprijin din Anglia și Scoția
Federația Engleză a transmis că se află „umăr la umăr” cu partenerii europeni și sprijină poziția comună a UEFA.
„Ne opunem planurilor FIFA. Cupa Mondială aparține fotbalului și așa va rămâne”, a transmis FA.
Federația Scoțiană a criticat, la rândul său, lipsa unei consultări complete și termenul-limită impus federațiilor. Secretarul britanic al Culturii, Lisa Nandy, a susținut decizia UEFA, afirmând că „fotbalul aparține fanilor, nu investitorilor miliardari”.
Și alte confederații continentale au exprimat rezerve. CONCACAF, forul care coordonează fotbalul din America de Nord și Centrală, s-a declarat „profund îngrijorat” de lipsa procedurilor corespunzătoare, iar Confederația Asiatică de Fotbal a spus că este dezamăgită că nu a fost consultată înainte ca proiectul să devină public.
Europa reprezintă doar aproximativ un sfert dintre membrii FIFA, însă include majoritatea selecționatelor cu performanțe istorice la Cupa Mondială. Dintre cele 23 de ediții disputate până acum, 13 au fost câștigate de reprezentative europene.