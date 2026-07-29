Ucraina a sesizat TAS după decizia CIO de reintegrare a sportivilor ruși înainte de JO 2028

Ucraina a anunțat miercuri că a sesizat Curtea de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, contestând hotărârea Comitetului Internațional Olimpic (CIO) de a ridica suspendarea Comitetului Olimpic Rus și de a permite revenirea treptată a sportivilor ruși în competițiile olimpice.
Comitetul Național Olimpic al Ucrainei a transmis, într-un comunicat, că a „depus oficial o acțiune la Curtea de Arbitraj Sportiv (TAS) din Lausanne, Elveția, pentru a contesta decizia CIO”.
Ucraina contestă decizia CIO
Potrivit părții ucrainene, hotărârea CIO a fost luată „prematur și fără o verificare adecvată a încetării încălcărilor care au dus la suspendarea Comitetului Olimpic Rus”.
Kievul acuză, totodată, Moscova că a inclus în propriile structuri organizații sportive provenite din teritoriile ucrainene ocupate, un aspect invocat și în disputele anterioare cu organismele sportive internaționale.
Rușii, admiși condiționat la JO 2028
La începutul lunii iulie, CIO a decis ridicarea suspendării Comitetului Olimpic Rus și relaxarea unei părți dintre restricțiile aplicate sportivilor ruși după invazia declanșată de Rusia în Ucraina, în februarie 2022.
Decizia le-ar putea permite sportivilor ruși să participe la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028, însă în condiții mai restrictive decât cele aplicate sportivilor din Belarus. Rușii nu își vor redobândi imediat steagul și imnul național și vor fi supuși unei monitorizări antidoping sporite.
Sportivii belaruși au fost repuși complet în drepturi la începutul lunii mai.
Ministrul ucrainean al Sportului, Matviy Bidny, a catalogat reintegrarea sportivilor ruși drept „deosebit de cinică”, într-un interviu acordat AFP la începutul lunii iulie. În schimb, autoritățile de la Moscova au salutat hotărârea CIO, susținând că mișcarea olimpică trebuie „să rămână în afara politicii”.
Rusia, exclusă după dopaj și război
Rusia a fost îndepărtată din arena olimpică încă din 2016, inițial în contextul scandalului privind dopajul instituționalizat de stat. Restricțiile au fost extinse după invadarea Ucrainei, în 2022.
CIO a început, din martie 2023, o reintegrare graduală a unor sportivi ruși și belaruși, sub statut neutru și cu respectarea unor condiții. Aplicarea concretă a acestor măsuri diferă însă de la o federație internațională la alta.