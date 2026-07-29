Ucraina a sesizat TAS după decizia CIO de reintegrare a sportivilor ruși înainte de JO 2028

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 20:47

Ucraina a anunțat miercuri că a sesizat Curtea de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, contestând hotărârea Comitetului Internațional Olimpic (CIO) de a ridica suspendarea Comitetului Olimpic Rus și de a permite revenirea treptată a sportivilor ruși în competițiile olimpice.

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