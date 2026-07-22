Moarte cumplită în Brăila. O femeie de 44 de ani a fost decapitată în timp ce se afla la muncă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 iul. 2026, 22:05

Accident de muncă devastator în județul Brăila. O femeie de 44 de ani a murit după ce a fost prinsă sub baloți de paie de mari dimensiuni, în timpul unor operațiuni de încărcare. Poliția și ITM au deschis anchete.

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