Moarte cumplită în Brăila. O femeie de 44 de ani a fost decapitată în timp ce se afla la muncă

Accident de muncă devastator în județul Brăila. O femeie de 44 de ani a murit după ce a fost prinsă sub baloți de paie de mari dimensiuni, în timpul unor operațiuni de încărcare. Poliția și ITM au deschis anchete.
Accident mortal la o fermă din Insula Mare a Brăilei
O tragedie a zguduit județul Brăila, după ce o femeie în vârstă de 44 de ani și-a pierdut viața în timpul programului de lucru, în incinta unei ferme din Insula Mare a Brăilei.
Victima, originară din comuna Frecăței și mamă a trei copii, participa la activități desfășurate în zona de încărcare a unui autocamion, când s-a produs accidentul fatal.
Primele informații indică un accident produs în timpul manipulării baloților
Potrivit primelor date din anchetă, femeia a fost surprinsă de baloți de paie de mari dimensiuni care s-au prăbușit în timpul operațiunilor de încărcare.
Anchetatorii iau în calcul ipoteza că vizibilitatea redusă și manevrarea utilajelor agricole ar fi putut contribui la producerea accidentului, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite în urma investigațiilor, arată debraila.ro.
Martor: „Cel mai probabil nu a observat-o”
Un angajat al fermei a declarat că operatorul utilajului care manipula baloții nu ar fi observat prezența femeii în zona de lucru.
Acesta a mai precizat că familia victimei a mai trecut printr-un incident asemănător în trecut, susținând că și soțul femeii ar fi fost implicat, cu ani în urmă, într-un accident de muncă, conform sursei citate mai sus.
Medicii nu au mai putut salva victima
La locul tragediei au intervenit de urgență echipaje medicale și autoritățile competente, însă femeia suferise răni incompatibile cu viața, iar decesul a fost constatat la fața locului.
Pentru recuperarea trupului a fost necesară intervenția unui utilaj greu, după îndepărtarea baloților care îl acopereau.
Dosar penal și verificări privind respectarea normelor de securitate
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.
Totodată, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă desfășoară verificări pentru a stabili dacă normele privind protecția muncii au fost respectate și dacă există persoane responsabile pentru producerea accidentului.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările care au dus la producerea acestei tragedii.