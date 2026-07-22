Scene halucinante în Suceava. Un adolescent aflat pe trotinetă, lovit intenționat cu mașina și bătut de un șofer

Un bărbat în vârstă de 51 de ani, din județul Suceava, este acuzat că a lovit intenționat cu mașina un adolescent de 14 ani aflat pe trotinetă, după care a coborât din autoturism și l-a agresat fizic. După incident, acesta a fugit de la fața locului, însă a fost identificat și reținut ulterior de polițiști.
Adolescentul a fost urmărit aproape doi kilometri
Incidentul s-a petrecut marți seară, 21 iulie, pe o stradă din municipiul Suceava. Polițiștii au fost alertați prin 112 după ce un adolescent de 14 ani, care se deplasa cu o trotinetă electrică, a fost lovit de un autoturism al cărui șofer a fugit de la locul faptei.
Minorul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean Suceava, unde medicii au constatat că a suferit contuzii la membrele superioare și inferioare, care necesită între două și patru zile de îngrijiri medicale.
În urma cercetărilor, oamenii legii au reușit să îl identifice pe presupusul agresor, un bărbat de 51 de ani din municipiul Suceava. Analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, declarațiile martorilor și celelalte probe strânse la dosar i-au determinat pe anchetatori să concluzioneze că incidentul nu a fost un simplu accident rutier, existând suspiciunea că șoferul a lovit intenționat adolescentul.
Potrivit oamenilor legii, conflictul ar fi pornit de la o neînțelegere în trafic, după ce minorul i-ar fi adresat gesturi obscene conducătorului auto. Acesta l-ar fi urmărit aproximativ doi kilometri, din comuna Ipotești până pe strada Madrid din municipiul Suceava, unde ar fi intrat intenționat cu autoturismul în trotineta electrică. În urma impactului, adolescentul a fost proiectat pe carosabil.
Agresorul, reținut pentru tentativă de omor
Anchetatorii susțin că, după ce victima a căzut, șoferul a coborât din mașină și a agresat-o, după care a părăsit locul incidentului.
Autoturismul folosit în incident a fost identificat și ridicat de polițiști pentru efectuarea expertizelor. Pe baza probelor administrate, procurorii au dispus începerea urmăririi penale față de bărbat pentru tentativă de omor și lovire sau alte violențe. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.