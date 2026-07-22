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Tragedie pe râul Mureș. Un bărbat de 38 de ani, găsit mort după o noapte întreagă de căutări

Scafandri

Scafandri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 11:51

Un bărbat de 38 de ani, din Tritenii de Jos, județul Cluj, a fost găsit mort în râul Mureș, în zona orașului Luduș. Trupul acestuia a fost scos din apă de scafandri, după mai multe ore de căutări.

Alarma a fost dată în jurul orei 23:30, după ce autoritățile au fost anunțate că o persoană a dispărut în râu. Pompierii au început imediat verificările pe apă și pe maluri.

Căutările au continuat toată noaptea

La intervenție au participat pompieri din Luduș și Târnăveni, care au folosit două autospeciale și o barcă pneumatică. Operațiunea a continuat până în jurul orei 05:00, însă bărbatul nu a fost găsit. Căutările au fost reluate dimineața, iar în sprijin au venit patru scafandri de la ISU Bistrița-Năsăud. Salvatorii au folosit două bărci și mai multe autospeciale pentru a verifica zona, conform presei locale.

Bărbatul a fost găsit fără viață

După mai multe ore, scafandrii au localizat trupul bărbatului și l-au adus la mal. Medicul prezent la fața locului nu a mai putut face nimic și a constatat decesul. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia. Trupul bărbatului va fi dus la Medicină Legală pentru necropsie.

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