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Locale· 1 min citire
Tragedie pe râul Mureș. Un bărbat de 38 de ani, găsit mort după o noapte întreagă de căutări
Scafandri
Un bărbat de 38 de ani, din Tritenii de Jos, județul Cluj, a fost găsit mort în râul Mureș, în zona orașului Luduș. Trupul acestuia a fost scos din apă de scafandri, după mai multe ore de căutări.
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