Camion și microbuz, implicate într-un accident violent pe DN7. Un bărbat a murit

Publicat 22 iul. 2026, 11:37 Actualizat 22 iul. 2026, 11:38

Un accident grav a avut loc pe DN7, în localitatea Căpruța, județul Arad, unde un autocamion și un microbuz de marfă s-au ciocnit. În urma impactului, șoferul microbuzului a murit.

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