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Camion și microbuz, implicate într-un accident violent pe DN7. Un bărbat a murit

Accident grav pe DN7

Accident grav pe DN7

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iul. 2026, 11:37
Actualizat22 iul. 2026, 11:38

Un accident grav a avut loc pe DN7, în localitatea Căpruța, județul Arad, unde un autocamion și un microbuz de marfă s-au ciocnit. În urma impactului, șoferul microbuzului a murit.

UPDATE - Șoferul microbuzului a murit

Din păcate, șoferul microbuzului a murit.

Știre inițială - Șoferul microbuzului a fost scos dintre fiare

La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției Bârzava, două ambulanțe și elicopterul SMURD.

Pompierii au folosit echipamentele de descarcerare pentru a-l elibera pe bărbat. După ce a fost scos din microbuz, victima a fost preluată de echipajul medical și transportată de urgență la spital cu elicopterul SMURD. Starea lui era gravă în momentul intervenției. Autoritățile nu au oferit deocamdată alte informații despre evoluția sa.

Șoferul autocamionului era conștient

Celălalt conducător auto implicat în accident a fost evaluat de echipajele medicale. Acesta era conștient și putea comunica cu salvatorii. Pompierii au luat și măsuri pentru prevenirea unui incendiu la locul coliziunii. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

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