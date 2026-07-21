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Locale· 2 min citire
Tragedie pentru o familie din Botoșani. O româncă de doar 22 de ani a murit în Irlanda după două accidente vasculare cerebrale
Tânără moartă
Publicat21 iul. 2026, 17:45
Actualizat21 iul. 2026, 19:12
Durere fără margini pentru o familie din județul Botoșani, după ce o tânără româncă în vârstă de numai 22 de ani și-a pierdut viața într-un spital din Irlanda. Loredana, stabilită în Dublin și mamă a unui copil de doi ani, a murit după o lungă luptă pentru viață, în urma a două accidente vascular-cerebrale care au ținut-o în comă timp de mai multe luni.
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