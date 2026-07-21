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Tragedie pentru o familie din Botoșani. O româncă de doar 22 de ani a murit în Irlanda după două accidente vasculare cerebrale

Tânără moartă

Tânără moartă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iul. 2026, 17:45
Actualizat21 iul. 2026, 19:12

Durere fără margini pentru o familie din județul Botoșani, după ce o tânără româncă în vârstă de numai 22 de ani și-a pierdut viața într-un spital din Irlanda. Loredana, stabilită în Dublin și mamă a unui copil de doi ani, a murit după o lungă luptă pentru viață, în urma a două accidente vascular-cerebrale care au ținut-o în comă timp de mai multe luni.

O viață curmată mult prea devreme

Originară din județul Botoșani, Loredana își construise un viitor în Irlanda, unde lucra ca și cofetar, conform informatiata.ro. Tânăra era apreciată de cei care o cunoșteau și își dedica timpul atât familiei, cât și profesiei sale.

Destinul ei a fost însă schimbat dramatic după ce a suferit două accidente vascular-cerebrale. În urma complicațiilor medicale, medicii au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața, însă starea sa a rămas critică, iar tânăra a petrecut mai multe luni în comă într-un spital din Dublin.

Din nefericire, organismul ei nu a mai rezistat, iar vestea decesului a îndurerat familia, prietenii și întreaga comunitate din care provenea.

Lasă în urmă un copil de doar doi ani

Moartea Loredanei este cu atât mai sfâșietoare cu cât aceasta era mama unui băiețel în vârstă de numai doi ani.

Familia și apropiații încearcă acum să facă față unei pierderi greu de imaginat, iar cei care au cunoscut-o vorbesc despre o tânără harnică, modestă și plină de speranță, care își dorea să ofere un viitor mai bun copilului său.

Familia se pregătește de înmormântare

Rudele și cunoscuții din Botoșani au primit cu profundă tristețe vestea dispariției premature a tinerei și se pregătesc să o conducă pe ultimul drum.

Mesajele de condoleanțe au început să apară din partea celor care au cunoscut-o, mulți exprimându-și regretul pentru destinul tragic al unei femei aflate la început de drum.

Moartea Loredanei lasă în urmă o familie îndurerată și un copil care va crește fără mama sa.

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