Grav accident rutier pe DN5, Giurgiu - București. Trei persoane au fost rănite, o coloană de mașini de 4 kilometri s-a format

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 iul. 2026, 20:51

Traficul rutier este complet blocat pe DN5, între localitățile Uzunu și Plopșoru, județul Giurgiu, în urma unui accident grav produs pe sensul de mers dinspre București către Giurgiu. Un autoturism s-a răsturnat pe carosabil, iar trei persoane au fost rănite. Coloana de autovehicule formată în zonă depășește deja patru kilometri.

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