Accident grav în județul Maramureș. O mașină a căzut în albia râului Săsar - FOTO

Publicat 21 iul. 2026, 14:09 Actualizat 21 iul. 2026, 14:24

Un accident rutier grav a avut loc marți, în orașul Baia Sprie, județul Maramureș, unde un autoturism a căzut în albia râului Săsar. Două persoane au fost rănite, iar una dintre ele a rămas încarcerată, fiind nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare.

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