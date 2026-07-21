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Doi copii, căutați de pompieri după ce ar fi căzut în râul Mureș. Un elicopter SMURD a fost trimis în zonă

FOTO: ISU

FOTO: ISU

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 15:45

Pompierii din județul Mureș desfășoară, marți după-amiază, o amplă operațiune de căutare în localitatea Cipău, după ce doi copii ar fi căzut în râul Mureș. Un elicopter SMURD a fost trimis în zonă pentru a sprijini misiunea de căutare și salvare.

Mobilizare de amploare a pompierilor din Mureș

Pompierii militari de la Detaşamentul Târnăveni, Punctul de Lucru Luduş şi Detaşamentul de Pompieri Târgu Mureş au fost solicitaţi să intervină, marţi după-amiază, pentru o misiune de căutare-salvare a doi copii care ar fi căzut în râul Mureş, în localitatea Cipău.

La locul intervenţiei au fost mobilizate o autospecială de intervenţie, două ambulanţe SMURD, trei autospeciale de primă intervenţie şi comandă, două bărci şi 13 militari. În sprijin se deplasează şi un echipaj de scafandri din cadrul ISU Bistriţa-Năsăud, format din patru militari.

Un elicopter SMURD a fost trimis în zonă

De asemenea, un elicopter SMURD survolează zona pentru sprijinirea operaţiunilor de căutare-salvare a celor doi copii, a transmis ISU Mureş.

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