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Locale· 1 min citire
Doi copii, căutați de pompieri după ce ar fi căzut în râul Mureș. Un elicopter SMURD a fost trimis în zonă
FOTO: ISU
Pompierii din județul Mureș desfășoară, marți după-amiază, o amplă operațiune de căutare în localitatea Cipău, după ce doi copii ar fi căzut în râul Mureș. Un elicopter SMURD a fost trimis în zonă pentru a sprijini misiunea de căutare și salvare.
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