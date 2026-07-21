Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Alertă în Iași! Intervenție de amploare după ce o femeie s-ar fi baricadat în locuință și ar fi amenințat că își pune capăt zilelor
Pompieri
Mobilizare impresionantă a echipajelor de intervenție în județul Iași, după un apel la 112 care anunța că o femeie s-a încuiat în locuință și amenință că se sinucide. La fața locului au fost trimiși pompieri, polițiști, cadre medicale și un negociator, iar intervenția s-a încheiat fără victime.
Citește și
- 15:45Doi copii, căutați de pompieri după ce ar fi căzut în râul Mureș. Un elicopter SMURD a fost trimis în zonă
- 15:29România începe vaccinarea oilor și caprelor împotriva pestei rumegătoarelor mici. Primele județe vizate
- 15:00Un bărbat a căzut de pe un pod în râul Moldova, în zona microhidrocentralei din Roman. A fost scos în ultima clipă din apă de un trecător
- 14:09Accident grav în județul Maramureș. O mașină a căzut în albia râului Săsar - FOTO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News