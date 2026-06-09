O cercetătoare care a criticat vaccinul anti-Covid s-a sinucis. Scrisoarea sa de adio alimentează și mai mult speculațiile

O biostatisticiană cu peste două decenii de experiență în industria farmaceutică a lăsat în urmă un mesaj exploziv despre vaccinul Pfizer împotriva COVID-19. Christine Cotton a susținut că produsul administrat ulterior la nivel global ar fi fost diferit de cel folosit în studiile clinice care au stat la baza aprobării sale. După apariția acestor acuzații, moartea cercetătoarei a alimentat numeroase controverse și întrebări în spațiul public.

Decesul biostatisticienei franceze Christine Cotton a generat numeroase reacții și dezbateri în mediul online, după ce aceasta a publicat un mesaj final în care a formulat acuzații extrem de grave privind dezvoltarea și distribuirea vaccinului Pfizer împotriva COVID-19.

Potrivit susținătorilor săi, Cotton și-ar fi luat viața la scurt timp după publicarea unui document în care susținea că vaccinul administrat la scară largă populației nu ar fi fost identic cu produsul utilizat în studiile clinice inițiale.

O carieră de peste două decenii în industria farmaceutică

Christine Cotton avea peste 25 de ani de experiență în managementul și analiza datelor clinice pentru companii farmaceutice. Aceasta și-a construit reputația lucrând inclusiv prin propria organizație de cercetare clinică.

Începând cu decembrie 2020, ea s-a concentrat aproape exclusiv asupra analizării documentelor referitoare la vaccinul Pfizer împotriva COVID-19. În această perioadă a publicat rapoarte, cărți și materiale video în care a prezentat concluziile investigațiilor sale.

În aprilie 2021, aceasta a publicat o analiză detaliată a datelor din studiile clinice pentru principalele vaccinuri, în care a ridicat întrebări legate de designul metodologic, selecția populațiilor studiate și interpretarea rezultatelor raportate de autorități de reglementare.

Ulterior, a continuat să publice opinii și analize pe baza datelor de raportare a reacțiilor adverse și a documentelor publice ale companiilor farmaceutice și agențiilor de reglementare.

În 2022, Christine Cotton a publicat un raport extins privind metodologia studiilor clinice pentru vaccinul Pfizer-BioNTech.

În acest document, ea a discutat aspecte precum criteriile de evaluare a eficienței, modul de raportare a simptomelor, durata urmăririi pacienților și gestionarea datelor lipsă. Concluzia raportului său a fost că anumite elemente ale designului studiului ar putea limita interpretarea rezultatelor ca fiind complet concludente din punct de vedere metodologic.

Raportul a fost utilizat ulterior în unele demersuri juridice și a fost citat în dezbateri publice privind transparența datelor clinice.

În anul 2025, Cotton a depus și o plângere penală împotriva autorităților sanitare din Franța, contestând modul în care au fost gestionate anumite aspecte legate de vaccinare și de aprobarea vaccinurilor.

Acuzația centrală: vaccinul administrat populației nu ar fi fost același cu cel din studii

În mesajul său final, dar și în analizele publicate anterior, Christine Cotton a susținut că produsul folosit în campaniile globale de vaccinare ar fi fost diferit de cel utilizat în studiile clinice care au stat la baza aprobării vaccinului.

Potrivit acesteia, ceea ce ea a numit „Procesul 2” ar fi reprezentat o versiune produsă diferit față de materialul utilizat în fazele de testare, denumit de ea „Procesul 1”.

Biostatisticiana afirma că nu ar fi existat suficiente date privind eficacitatea și siguranța acestei versiuni produse la scară largă înainte ca miliarde de oameni să fie vaccinați.

Acuzații de fraudă și manipulare a datelor

Dincolo de criticile privind diferențele de fabricație, Cotton a susținut că ar fi identificat nereguli majore în studiile clinice.

Aceasta a vorbit despre ceea ce a descris drept fraude evidente, erori metodologice, factori de influență care ar fi afectat rezultatele și evenimente adverse grave care, în opinia sa, nu ar fi fost raportate corespunzător.

Potrivit concluziilor sale, toate aceste aspecte ar fi pus sub semnul întrebării datele care au stat la baza afirmației privind eficacitatea de 95% a vaccinului.

În unul dintre mesajele sale, Christine Cotton a descris situația drept „una dintre cele mai mari manipulări pe care omenirea le-a cunoscut vreodată”.

Ea i-a îndemnat pe cei interesați să consulte cel mai recent raport al său și documentele sursă pe care susținea că și-a bazat concluziile.

Contestații și reacții din partea criticilor

Afirmațiile formulate de Cotton au fost contestate de numeroși specialiști și organizații de verificare a informațiilor.

Criticii susțin că diferențele dintre loturile utilizate în studiile clinice și cele produse ulterior au fost analizate prin studii suplimentare și prin monitorizarea desfășurată după introducerea vaccinului pe piață.

Cu toate acestea, în cercurile sceptice față de vaccinurile anti-COVID, analizele realizate de Cotton au fost frecvent invocate ca argument împotriva versiunii oficiale privind procesul de autorizare.

Printre aspectele evidențiate de susținătorii săi se numără observațiile privind integritatea ARN-ului mesager și presupusele abateri de la protocoalele studiilor clinice.

Problemele de sănătate descrise de cercetătoare

Mesajul final al lui Christine Cotton nu s-a limitat la aspecte tehnice.

Aceasta a vorbit și despre propriile probleme medicale, afirmând că starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat grav în perioada în care a depus plângerea împotriva autorităților sanitare.

Potrivit relatării sale, timp de mai bine de un an a suferit dureri neuropatice severe care porneau din zona lombară și se extindeau către picioare.

Ea a descris senzații intense de arsură la nivelul pielii și a afirmat că a încercat numeroase tratamente fără succes.

Printre acestea s-ar fi numărat consultații la specialiști, terapii pentru controlul durerii, medicamente, suplimente alimentare, biorezonanță și alte metode alternative.

Conform propriilor declarații, niciuna dintre aceste încercări nu a reușit să îi amelioreze starea.

Mesajul de rămas-bun

În ultimele sale rânduri, Christine Cotton și-a cerut iertare de la familie, prieteni, urmăritori și apropiați.

Totodată, ea a transmis că speră ca sufletul său să își găsească rapid pacea.

După apariția informației privind decesul său, numeroși susținători au descris-o drept o persoană care a avut curajul să își susțină convingerile în ciuda controverselor generate de pozițiile sale.

Întrebări și controverse după moartea sa

Moartea cercetătoarei a alimentat numeroase speculații și întrebări în rândul celor care i-au urmărit activitatea.

Unii dintre susținătorii săi se întreabă dacă problemele medicale de care suferea au avut legătură cu stresul acumulat sau cu activitatea sa publică. Nu există însă dovezi care să susțină astfel de ipoteze.

În același timp, cazul reaprinde dezbaterile privind siguranța vaccinurilor anti-COVID, efectele adverse raportate și modul în care au fost gestionate opiniile critice în timpul pandemiei.

Susținătorii lui Christine Cotton o plasează alături de alte persoane care au contestat politicile oficiale privind pandemia și vaccinarea, considerând că activitatea sa a ridicat întrebări care merită analizate în continuare.

Indiferent de poziția adoptată față de concluziile sale, moartea biostatisticienei franceze readuce în atenție una dintre cele mai controversate teme ale ultimilor ani: încrederea publicului în instituțiile medicale, în autoritățile de reglementare și în industria farmaceutică.