Atenție la înșelătorii! SRI avertizează că numărul său de telefon este folosit în apeluri false

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 aug. 2026, 16:07

O nouă tentativă de fraudă telefonică vizează identitatea Serviciului Român de Informații. Potrivit avertismentului oficial emis de SRI, persoane necunoscute utilizează tehnologii de mascare a numărului de apelant (spoofing) pentru a face ca apelurile capcană să pară că vin chiar de la linia telefonică oficială a instituției.

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