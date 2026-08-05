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Stiinta si tehnologie· 2 min citire
Atenție la înșelătorii! SRI avertizează că numărul său de telefon este folosit în apeluri false
Foto/Arhivă/Inquam
O nouă tentativă de fraudă telefonică vizează identitatea Serviciului Român de Informații. Potrivit avertismentului oficial emis de SRI, persoane necunoscute utilizează tehnologii de mascare a numărului de apelant (spoofing) pentru a face ca apelurile capcană să pară că vin chiar de la linia telefonică oficială a instituției.
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