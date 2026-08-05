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Atenție la înșelătorii! SRI avertizează că numărul său de telefon este folosit în apeluri false

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 aug. 2026, 16:07

O nouă tentativă de fraudă telefonică vizează identitatea Serviciului Român de Informații. Potrivit avertismentului oficial emis de SRI, persoane necunoscute utilizează tehnologii de mascare a numărului de apelant (spoofing) pentru a face ca apelurile capcană să pară că vin chiar de la linia telefonică oficială a instituției.

Serviciul Român de Informații trage un semnal de alarmă după ce mai mulți cetățeni au fost ținta unor tentative de înșelăciune bazate pe metoda spoofing. Prin această tactică, atacatorii folosesc softuri speciale pentru a masca numărul real de la care apelează, făcând să apară pe ecranul victimei linia telefonică oficială de relații cu publicul a SRI.

Miza acestor apeluri capcană este obținerea de date confidențiale. Sub pretextul unor verificări, infractorii cibernetici încearcă să convingă interlocutorii să le divulge coduri PIN, parole, date bancare, date cu caracter personal sau chiar să efectueze transferuri financiare.

Reprezentanții instituției subliniază că SRI nu va cere niciodată prin telefon informații bancare, coduri de autentificare sau plăți. Regula de aur în astfel de situații este simplă: dacă primiți un apel suspect, închideți imediat fără a oferi niciun fel de detaliu.

Cum funcționează metoda spoofing și cum te protejezi

Mecanismul de spoofing le permite infractorilor să afișeze orice număr doresc – de la instituții publice și bănci, până la persoane fizice – pentru a induce victimelor o falsă stare de încredere. Totuși, această tehnologie funcționează exclusiv la inițierea apelului de către atacatori.

Pentru a verifica dacă un apel este legitim, cea mai sigură metodă este deconectarea imediată și apelarea manuală a numărului. Tastați cifră cu cifră numărul oficial, preluat dintr-o sursă sigură sau din agendă. Odată ce inițiați un apel nou prin rețeaua clasică de telecomunicații, conexiunea se va face direct cu instituția reală, fiind imposibil să mai ajungeți la persoana care a încercat să vă păcălească.

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