Alertă de securitate cibernetică: Routere utilizate în România, expuse unui atac grav. Ce trebuie să faci imediat

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 aug. 2026, 17:52

Utilizatorii de routere ASUS trebuie să își actualizeze de îndată echipamentele. Producătorul a emis patch-uri de securitate pentru a remedia o vulnerabilitate critică ce expune dispozitivele la atacuri informatice și permite preluarea controlului de la distanță.

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