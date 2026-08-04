Alertă de securitate cibernetică: Routere utilizate în România, expuse unui atac grav. Ce trebuie să faci imediat

Utilizatorii de routere ASUS trebuie să își actualizeze de îndată echipamentele. Producătorul a emis patch-uri de securitate pentru a remedia o vulnerabilitate critică ce expune dispozitivele la atacuri informatice și permite preluarea controlului de la distanță.
O vulnerabilitate informatică majoră (înregistrată oficial sub codul CVE-2026-13385) amenință siguranța utilizatorilor care dețin routere din portofoliul ASUS. Cu un nivel de gravitate aproape maxim — cotat cu 9,5 pe scara CVSS —, problema afectează echipamentele care funcționează pe versiunile de firmware 3.0.0.4_386, 3.0.0.4_388 și 3.0.0.6_102.
Vulnerabilitatea este provocată de o eroare în modul în care echipamentele validează certificatele de securitate și fișierele descărcate. Un atacator cibernetic capabil să intercepteze traficul de rețea poate păcăli routerul, redirecționând conexiunea de la serverele oficiale ASUS către un server malițios. Astfel, dispozitivul poate fi determinat să instaleze fișiere periculoase pe care le consideră autentice, fără ca atacatorul să aibă nevoie de datele de autentificare ale administratorului.
De ce un router compromis pune în pericol toate dispozitivele din casă sau firmă
Compromiterea routerului înseamnă pierderea controlului asupra întregii rețele locale. Odată infiltrați în sistem, hackerii pot aplica modificări la nivelul setărilor DNS, direcționând utilizatorii către pagini web clonate pentru a le fura datele bancare sau parolele.
Miza este extrem de ridicată atât pentru utilizatorii casnici, cât și pentru companiile mici. Echipamentele preluate pot fi integrate în rețele de tip botnet, fiind ulterior utilizate la lansarea de atacuri cibernetice masive (DDoS), la livrarea de programe dăunătoare sau pe post de servere proxy intermediare.
Aceasta nu este prima problemă majoră de securitate cu care se confruntă producătorul. În anul 2025, ASUS a trebuit să repare o breșă gravă din serviciul AiCloud, iar de-a lungul timpului zeci de mii de routere — mai ales modelele ieșite din perioada de suport — au fost ținta unor campanii de infectare la scară largă.
Pentru a preveni accesul neautorizat în rețea, experții în securitate recomandă parcurgerea câtorva pași esențiali:
Actualizează sistemul de operare (firmware): Intră în interfața de administrare a routerului sau pe pagina oficială de suport ASUS, verifică dacă există o versiune nouă pentru modelul tău și instaleaz-o, apoi repornește echipamentul.
Dezactivează administrarea de la distanță (Remote Management): Oprește posibilitatea de a accesa routerul din afara rețelei de acasă atunci când nu ai nevoie de această opțiune.
Oprește funcția WPS și schimbă datele de acces: Treci la standardele moderne de criptare WPA2 sau WPA3 și schimbați parola implicită a panoului de control.
Înlocuiește echipamentele vechi: Dacă modelul pe care îl deții a ajuns la capătul duratei de viață (End of Life) și nu mai primește patch-uri oficiale, o resetare la setările din fabrică nu rezolvă breșa de securitate. Singura opțiune sigură rămâne achiziționarea unui router nou.