Anul în care inteligența artificială va prelua controlul planetei. Mai marii tehnologiei au anunțat deja Apocalipsa AI

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 16:26

Inteligența Artificială evoluează într-un ritm fără precedent, iar tot mai mulți dintre liderii industriei spun că următorii câțiva ani vor schimba radical lumea. Dacă până recent scenariile despre o superinteligență care depășește omul păreau desprinse din filmele SF, astăzi ele sunt discutate deschis de șefii celor mai importante companii din domeniu.

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