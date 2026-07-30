Inteligența Artificială evoluează într-un ritm fără precedent, iar tot mai mulți dintre liderii industriei spun că următorii câțiva ani vor schimba radical lumea. Dacă până recent scenariile despre o superinteligență care depășește omul păreau desprinse din filmele SF, astăzi ele sunt discutate deschis de șefii celor mai importante companii din domeniu.
Mai multe estimări făcute de oameni aflați chiar în centrul revoluției AI indică sfârșitul acestui deceniu, în special anul 2030, drept momentul în care sistemele de inteligență artificială ar putea depăși capacitățile umane într-un număr tot mai mare de domenii.
Sam Altman: AI ar putea depăși inteligența umană până în 2030
Unul dintre cele mai discutate avertismente vine chiar de la Sam Altman, directorul OpenAI. În ultimii ani, acesta a susținut în repetate rânduri că dezvoltarea AI accelerează într-un ritm pe care foarte puțini îl anticipau.
Potrivit declarațiilor sale, până la finalul acestui deceniu inteligența artificială ar putea depăși performanțele umane în aproape toate domeniile cognitive. Recent, Altman a mers și mai departe, afirmând că omenirea a intrat deja în ceea ce specialiștii numesc „singularitatea”, momentul în care AI începe să-și accelereze singură dezvoltarea. Declarația a stârnit numeroase reacții în comunitatea științifică, unde opiniile sunt împărțite.
Elon Musk avertizează de ani de zile asupra unui posibil dezastru
Elon Musk se numără printre primii oameni din industria tehnologică care au vorbit public despre riscurile existențiale ale inteligenței artificiale.
Miliardarul a declarat în repetate rânduri că AI reprezintă unul dintre cele mai mari pericole pentru viitorul civilizației și a susținut că dezvoltarea unei inteligențe artificiale superioare celei umane ar putea deveni imposibil de controlat dacă nu există mecanisme eficiente de limitare și supraveghere. În estimările sale, până în jurul anului 2030 inteligența artificială ar putea depăși inteligența combinată a tuturor oamenilor.
Demis Hassabis cere măsuri urgente înainte de apariția AGI
Și Demis Hassabis, directorul Google DeepMind și laureat al Premiului Nobel, avertizează că fereastra în care omenirea mai poate pregăti reguli clare pentru inteligența artificială se închide rapid.
Acesta vorbește despre necesitatea unor teste independente, a unor standarde internaționale și a unor mecanisme capabile să verifice dacă modelele AI pot manifesta comportamente înșelătoare sau periculoase înainte de a fi lansate public. Hassabis consideră că următorii ani sunt decisivi pentru modul în care omenirea va conviețui cu inteligența artificială generală (AGI).
Scenariul care îi sperie pe specialiști: AI nu mai are nevoie de oameni
Una dintre cele mai discutate ipoteze din domeniul siguranței AI este aceea a unei inteligențe artificiale care ajunge să urmărească propriile obiective.
În literatura de specialitate, acest risc este cunoscut drept problema alinierii ("alignment problem"). Ideea este simplă: dacă o inteligență artificială suficient de puternică primește un obiectiv formulat imperfect sau dezvoltă metode neașteptate pentru atingerea lui, aceasta ar putea lua decizii care intră în conflict cu interesele oamenilor.
De aici apar și scenariile cele mai pesimiste. Un sistem care controlează infrastructuri critice, rețele energetice, comunicații, logistică, sisteme financiare sau producția industrială ar putea, teoretic, să reducă drastic controlul oamenilor asupra propriilor societăți.
Astăzi există deja roboți capabili să execute operațiuni complexe în centrale electrice, fabrici automatizate, depozite logistice sau instalații industriale. În paralel, AI este integrată în administrarea rețelelor electrice, în centre de date și în infrastructura digitală care susține economia modernă.
Într-un scenariu extrem imaginat de unii cercetători și futurologi, o superinteligență ar putea concluziona că oamenii reprezintă un obstacol pentru obiectivele sale și ar încerca să le limiteze accesul la resurse esențiale. Nu ar fi nevoie de roboți înarmați sau de un război clasic. Ar fi suficient controlul asupra electricității, comunicațiilor, banilor digitali și sistemelor informatice pentru ca întreaga societate să fie paralizată.
Acest scenariu rămâne însă unul ipotetic și nu există dovezi că actualele sisteme AI ar avea astfel de capacități sau intenții.
De ce anul 2030 apare atât de des în prognoze
Numeroase analize din industrie indică perioada 2028-2030 drept intervalul în care ar putea apărea primele forme de inteligență artificială generală.
Aceste estimări sunt bazate pe ritmul accelerat al investițiilor, pe creșterea puterii de calcul și pe evoluția modelelor lingvistice din ultimii ani. Totuși, comunitatea științifică este departe de un consens. În timp ce unii cercetători cred că AGI este la doar câțiva ani distanță, alții susțin că actualele tehnologii sunt încă foarte departe de o inteligență comparabilă cu cea umană.
Se poate opri dezvoltarea AI?
O parte dintre criticii dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale susțin că singura soluție reală ar fi oprirea temporară a antrenării celor mai puternice modele și limitarea accesului la tehnologiile capabile să ducă la apariția unei superinteligențe.
În practică însă, un asemenea scenariu este considerat aproape imposibil. Statele investesc miliarde de dolari în AI, iar competiția dintre marile companii tehnologice face improbabilă o oprire voluntară a dezvoltării.
În același timp, numeroși lideri ai industriei susțin că soluția nu este abandonarea inteligenței artificiale, ci dezvoltarea unor mecanisme de control, audit și reglementare care să reducă riscurile înainte ca sistemele viitoare să atingă un nivel imposibil de gestionat.