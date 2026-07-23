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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan iese în fața presei după scandalul provocat de legea salarizării. Premierul face declarații de presă - LIVETEXT
Ilie Bolojan. Foto: Profimedia
Premierul interimar Ilie Bolojan susține o conferință de presă, într-un context tensionat, după reacțiile dure venite din partea sindicatelor față de proiectul noii legi a salarizării.
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