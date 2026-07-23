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Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan iese în fața presei după scandalul provocat de legea salarizării. Premierul face declarații de presă - LIVETEXT

Ilie Bolojan. Foto: Profimedia

Ilie Bolojan. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 18:08

Premierul interimar Ilie Bolojan susține o conferință de presă, într-un context tensionat, după reacțiile dure venite din partea sindicatelor față de proiectul noii legi a salarizării.

Declarațiile șefului Executivului sunt așteptate după ce organizațiile sindicale au anunțat că nu vor mai participa la consultările organizate de Guvern și au cerut retragerea de urgență a proiectului.

Sindicatele cer oprirea proiectului

Confederațiile sindicale solicită partidelor să suspende toate demersurile privind noua lege a salarizării și susțin că negocierile ar trebui reluate doar după instalarea unui Guvern cu puteri depline.

Decizia vine după escaladarea tensiunilor dintre reprezentanții sindicatelor și Executiv pe tema modificărilor propuse.

Discuțiile continuă la Palatul Cotroceni

În paralel cu această situație, la Palatul Cotroceni are loc o nouă întâlnire tehnică în cadrul căreia sunt analizate prevederile din domeniul educației incluse în proiect.

Reuniunea are loc după ce sindicatele au refuzat să participe la întâlnirea organizată la Ministerul Muncii.

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