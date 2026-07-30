Țara care dă amendă celor care nu se prezintă la vot. Sute de mii de oameni au fost „taxați” pentru că au stat acasă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 16:10

În timp ce numeroase state se confruntă la fiecare rundă de alegeri cu o prezență redusă la urne, există o țară care a găsit o metodă drastică pentru a-i determina pe cetățeni să voteze. Cei care aleg să nu participe la scrutin, fără un motiv considerat întemeiat, riscă sancțiuni financiare, iar în unele cazuri pot ajunge chiar în fața instanței.

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