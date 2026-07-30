Țara care dă amendă celor care nu se prezintă la vot. Sute de mii de oameni au fost „taxați” pentru că au stat acasă

În timp ce numeroase state se confruntă la fiecare rundă de alegeri cu o prezență redusă la urne, există o țară care a găsit o metodă drastică pentru a-i determina pe cetățeni să voteze. Cei care aleg să nu participe la scrutin, fără un motiv considerat întemeiat, riscă sancțiuni financiare, iar în unele cazuri pot ajunge chiar în fața instanței.
Votul este obligatoriu, iar absența se plătește
Australia este considerată cel mai mare stat democratic din lume în care votul este obligatoriu, iar nerespectarea acestei obligații este sancționată prin amenzi. Deși și alte țări prevăd în legislație obligativitatea participării la alegeri, sistemul australian este recunoscut drept unul dintre cele mai stricte.
Printre statele care au reglementări similare se numără Belgia, Brazilia, Luxemburg și Argentina, însă Australia aplică în mod constant sancțiuni celor care lipsesc de la urne fără o justificare acceptată de autorități.
Prezență la urne de aproximativ 90% de zeci de ani
Efectele acestui sistem se văd în statisticile electorale. De mai multe decenii, participarea la vot în Australia se menține în jurul valorii de 90%, unul dintre cele mai ridicate procente din lume.
După alegerile parlamentare desfășurate în 2025, aproximativ 200.000 de australieni au fost obligați să achite amenzi deoarece nu și-au exercitat dreptul de vot și nu au avut un motiv justificat pentru absență.
Totodată, autoritatea electorală australiană a transmis notificări către aproximativ 1,3 milioane de alegători care nu s-au prezentat la scrutinul federal organizat anul trecut.
Mii de oameni au plătit deja amenzile, iar alții riscă sancțiuni mult mai mari
Din totalul persoanelor notificate, aproximativ 207.000 au achitat deja amenda, care este de circa 12 euro.
În schimb, aproape 710.000 de alegători nu au răspuns notificărilor în termenul prevăzut de lege. Aceștia riscă acum să fie chemați în instanță și pot primi sancțiuni financiare care ajung până la aproape 200 de euro.
Există însă și situații în care lipsa de la vot este acceptată. Aproximativ 250.000 de australieni au prezentat motive întemeiate pentru care nu au putut participa la alegeri, iar cazurile lor au fost analizate de autorități.
Cum stă România la capitolul prezență la vot
Comparativ cu Australia, participarea alegătorilor din România este considerabil mai redusă.
La turul al doilea al alegerilor prezidențiale desfășurate în luna mai 2025, prezența la urne la nivel național a fost de 64,72%.
Diferențele dintre județe au fost semnificative. Cea mai mică participare s-a înregistrat în județul Vaslui, unde doar 37,54% dintre alegători s-au prezentat la vot. La polul opus s-a situat județul Ilfov, cu o prezență de 81,06%, cea mai ridicată din țară în acel scrutin.