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Extern· 2 min citire
Ucraina verifică peste 100 de centre de recrutare militară: suspiciuni de corupție, abuz în serviciu și violențe asupra recruților
Ucraina soldați
Autoritățile ucrainene fac verificări simultane în peste 100 de centre teritoriale de recrutare și sprijin social din majoritatea regiunilor țării. Operațiunea vizează cazuri de corupție, abuz în serviciu, agresiuni și rele tratamente aplicate recruților.
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