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Ucraina verifică peste 100 de centre de recrutare militară: suspiciuni de corupție, abuz în serviciu și violențe asupra recruților

Ucraina soldați

Ucraina soldați

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 15:31

Autoritățile ucrainene fac verificări simultane în peste 100 de centre teritoriale de recrutare și sprijin social din majoritatea regiunilor țării. Operațiunea vizează cazuri de corupție, abuz în serviciu, agresiuni și rele tratamente aplicate recruților.

Controalele sunt desfășurate de Biroul de Stat pentru Investigații, alături de reprezentanți ai Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Acțiunea face parte din operațiunea „Apel pentru integritate”, lansată pentru combaterea corupției și a abuzurilor din sistemul de mobilizare. Anchetatorii verifică în special cazurile în care unele persoane ar fi plătit pentru a evita mobilizarea. Sunt cercetate și acuzațiile privind folosirea abuzivă a puterii de către angajații centrelor, inclusiv situațiile în care recruții ar fi fost agresați sau supuși unor rele tratamente.

Centrele de recrutare ar putea fi reorganizate

Centrele teritoriale gestionează recrutarea militară, țin evidența persoanelor obligate să efectueze serviciul militar și emit ordinele de mobilizare. În același timp, acestea se ocupă de anumite servicii sociale și de acordarea unor beneficii pentru militari și veterani. Modul în care funcționează aceste instituții a provocat numeroase discuții în Ucraina în ultimii ani, după apariția unor acuzații de corupție și de folosire a unor metode abuzive în timpul mobilizării.

Autoritățile analizează acum o reorganizare prin care activitățile de mobilizare să fie separate de asistența socială și de plata beneficiilor destinate militarilor și veteranilor.

„Reforma centrelor de recrutare și schimbarea modului în care este gestionată mobilizarea reprezintă una dintre prioritățile noii conduceri a Ministerului Apărării și a Forțelor Armate”, a transmis recent Volodimir Zelenski.

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