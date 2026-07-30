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Extern· 1 min citire
Misiune de salvare pe drumul spre Grecia: pompierii români au oprit convoiul pentru a ajuta victimele unui accident din Bulgaria
Pompieri în Grecia
Echipajele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență care se îndreptau spre Grecia au intervenit la un accident rutier produs în localitatea Gorna Oreahovița din Bulgaria. Pompierii români au observat accidentul în timpul deplasării și au oprit imediat pentru a le acorda primul ajutor persoanelor implicate.
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