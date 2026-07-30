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Misiune de salvare pe drumul spre Grecia: pompierii români au oprit convoiul pentru a ajuta victimele unui accident din Bulgaria

Pompieri în Grecia

Pompieri în Grecia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 14:54

Echipajele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență care se îndreptau spre Grecia au intervenit la un accident rutier produs în localitatea Gorna Oreahovița din Bulgaria. Pompierii români au observat accidentul în timpul deplasării și au oprit imediat pentru a le acorda primul ajutor persoanelor implicate.

Militarii au evaluat situația, au securizat zona și au luat măsuri pentru prevenirea și stingerea eventualelor incendii. Aceștia au îndepărtat riscurile provocate de accident și au rămas la fața locului până la sosirea echipajelor bulgare. După ce victimele și intervenția au fost preluate de autoritățile din Bulgaria, pompierii români și-au continuat drumul spre Grecia. Echipajele participă acolo la o misiune de pre-poziționare, menită să sprijine autoritățile elene în gestionarea incendiilor de vegetație.

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