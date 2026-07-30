Misiune de salvare pe drumul spre Grecia: pompierii români au oprit convoiul pentru a ajuta victimele unui accident din Bulgaria

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 14:54

Echipajele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență care se îndreptau spre Grecia au intervenit la un accident rutier produs în localitatea Gorna Oreahovița din Bulgaria. Pompierii români au observat accidentul în timpul deplasării și au oprit imediat pentru a le acorda primul ajutor persoanelor implicate.

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