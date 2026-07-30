Incendiu de vegetație în Anglia, lângă centrala nucleară Sizewell B: locuitori evacuați și peste 90 de pompieri mobilizați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 11:18

Un incendiu puternic de vegetație și pădure a dus la evacuarea mai multor locuințe și rulote din comitatul Suffolk, în estul Angliei. Autoritățile britanice au declarat incident major și au mobilizat peste 90 de pompieri, însă dau asigurări că centrala nucleară Sizewell B, aflată în apropiere, nu este amenințată în acest moment.

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