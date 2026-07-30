Incendiu de vegetație în Anglia, lângă centrala nucleară Sizewell B: locuitori evacuați și peste 90 de pompieri mobilizați

Un incendiu puternic de vegetație și pădure a dus la evacuarea mai multor locuințe și rulote din comitatul Suffolk, în estul Angliei. Autoritățile britanice au declarat incident major și au mobilizat peste 90 de pompieri, însă dau asigurări că centrala nucleară Sizewell B, aflată în apropiere, nu este amenințată în acest moment.
Focul a izbucnit miercuri seară la Dunwich Heath, iar până joi dimineață în zonă fuseseră trimise numeroase autospeciale și echipamente de stingere. Vântul împinge flăcările peste o suprafață întinsă de pădure și vegetație uscată, ceea ce îngreunează intervenția.
Echipajele au lucrat fără întrerupere pe parcursul nopții, în condiții dificile, iar operațiunile continuă. Pe măsură ce incendiul s-a extins, autoritățile au evacuat mai multe locuințe și rulote aflate în apropierea focarului.
Turiștii, îndemnați să nu se apropie de zonă
Locuitorii și turiștii au fost rugați să evite plaja Dunwich și drumurile din apropiere, astfel încât autospecialele să poată ajunge fără probleme la incendiu. Reprezentanții serviciului de pompieri au atras atenția că, deși vremea îi îndeamnă pe oameni să meargă spre litoral, aglomerația ar putea încetini operațiunile de salvare.
Centrala nucleară Sizewell B se află în apropierea zonei afectate. Unitatea, una dintre cele mai importante surse de energie electrică din Regatul Unit, alimentează aproximativ 2,5 milioane de gospodării. Oficialii britanici spun că focul este suficient de departe de instalațiile nucleare și că nu există un risc direct pentru funcționarea centralei. Situația rămâne însă „dinamică”, este monitorizată permanent, iar evaluările sunt actualizate pe măsură ce incendiul evoluează.
Vegetația uscată ajută focul să se extindă
Incendiul izbucnește după o perioadă neobișnuit de caldă în Marea Britanie. Țara a trecut deja prin patru episoade de caniculă și printr-o secetă prelungită, care au uscat vegetația și au creat condiții favorabile apariției incendiilor.
Meteorologii britanici avertizaseră că un foc de vegetație izbucnit în sudul Angliei se poate extinde rapid din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor. În iulie, în timpul celui de-al treilea val de căldură, serviciile de urgență din Anglia și Țara Galilor au intervenit simultan la 19 incendii importante de vegetație.