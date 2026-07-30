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Bilanțul cutremurului din Japonia a crescut la 28 morți. Autoritățile avertizează asupra unor noi seisme și alunecări de teren

Cutremur Japonia

Cutremur Japonia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 07:59
Actualizat30 iul. 2026, 08:01

Cel puțin 28 persoane au murit în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,1 produs marți, 28 iulie, în sud-vestul Japoniei. Alte șase persoane nu prezintă semne vitale, iar cinci sunt în stare critică, potrivit unui nou bilanț publicat joi de autoritățile locale și citat de AFP.

„Bilanțul victimelor este în prezent de 28 de morți, inclusiv persoanele ale căror decese sunt încă investigate pentru a se stabili dacă au legătură cu cutremurul”, a transmis Minoru Kihara, secretarul general al Guvernului de la Tokyo, citat de AFP

Informațiile au fost transmise de Biroul pentru gestionarea dezastrelor din prefectura Kumamoto. Echipele de salvare continuă căutările și evaluarea pagubelor în zonele cel mai grav afectate.

Seismul a avut epicentrul la aproximativ 20 de kilometri sud de orașul Kumamoto, cea mai mare localitate din centrul insulei Kyushu. Orașul are aproximativ 700.000 de locuitori. Autoritățile japoneze avertizează că există în continuare un risc ridicat de producere a unor replici puternice în următoarea săptămână. Ploile și noile mișcări seismice sporesc și pericolul alunecărilor de teren în regiunile afectate.

Zeci de mii de locuințe au rămas fără energie electrică în urma cutremurului. Unele spitale din regiune funcționează peste capacitate din cauza numărului mare de răniți și a intervențiilor de urgență.

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