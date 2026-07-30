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Extern· 1 min citire
Bilanțul cutremurului din Japonia a crescut la 28 morți. Autoritățile avertizează asupra unor noi seisme și alunecări de teren
Cutremur Japonia
Publicat30 iul. 2026, 07:59
Actualizat30 iul. 2026, 08:01
Cel puțin 28 persoane au murit în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,1 produs marți, 28 iulie, în sud-vestul Japoniei. Alte șase persoane nu prezintă semne vitale, iar cinci sunt în stare critică, potrivit unui nou bilanț publicat joi de autoritățile locale și citat de AFP.
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