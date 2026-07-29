Ursula von der Leyen le-a mulțumit pompierilor români care luptă cu incendiile din Franța: „Demonstrează ce înseamnă solidaritatea europeană”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 17:26

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de apreciere pompierilor români care participă la misiunea de combatere a incendiilor de vegetație din Franța. Oficialul european a subliniat că intervenția acestora ilustrează, în mod concret, solidaritatea dintre statele membre ale Uniunii Europene.

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