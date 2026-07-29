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Ursula von der Leyen le-a mulțumit pompierilor români care luptă cu incendiile din Franța: „Demonstrează ce înseamnă solidaritatea europeană”

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 17:26

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de apreciere pompierilor români care participă la misiunea de combatere a incendiilor de vegetație din Franța. Oficialul european a subliniat că intervenția acestora ilustrează, în mod concret, solidaritatea dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Mesajul vine după ce România a decis să își prelungească participarea la misiune cu încă două săptămâni, la solicitarea autorităților franceze, pe fondul unui sezon sever al incendiilor de vegetație.

Ursula von der Leyen, cuvinte de laudă pentru pompierii români care au ajutat Franța

„Pompierii români au răspuns din nou apelului de a sprijini Franța în acest sezon dificil al incendiilor de vegetație. Odată cu preluarea misiunii de către o nouă echipă în departamentul Var, ei demonstrează în mod concret ce înseamnă solidaritatea europeană. Din toată inima, doresc să le mulțumesc acestor pompieri curajoși. Curajul și devotamentul lor ne reamintesc un adevăr simplu: atunci când suntem uniți, suntem mai puternici”, a declarat Ursula von der Leyen.

Miercuri, cel de-al treilea contingent românesc specializat în stingerea incendiilor de vegetație a plecat spre Franța. De la 111 august, echipa va prelua misiunea pompierilor aflați în prezent în departamentul Var.

Noul contingent este format din 40 de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care vor acționa alături de echipe din alte state membre, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Comisia Europeană precizează că, în această vară, peste 770 de pompieri din 14 state europene sunt pre-poziționați în zone cu risc ridicat de incendii din Franța, Spania, Portugalia, Italia, Grecia și Cipru. Intervențiile sunt susținute și de flota europeană rescEU.

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