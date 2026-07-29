Trump amenință Iranul după atacul cu rachete asupra unei baze SUA din Iordania: „Îi vom bate rău de tot”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 17:37

Președintele SUA, Donald Trump, a promis miercuri un răspuns dur după ce forțele americane au interceptat, peste noapte, rachete balistice lansate de Iran spre o bază militară americană din Iordania. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că toate rachetele au fost distruse înainte să își atingă țintele.

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