Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Trump amenință Iranul după atacul cu rachete asupra unei baze SUA din Iordania: „Îi vom bate rău de tot”

Donald Trump, președintele SUA

Donald Trump, președintele SUA

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 17:37

Președintele SUA, Donald Trump, a promis miercuri un răspuns dur după ce forțele americane au interceptat, peste noapte, rachete balistice lansate de Iran spre o bază militară americană din Iordania. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că toate rachetele au fost distruse înainte să își atingă țintele.

„Îi vom bate rău de tot”, a declarat Trump pentru Fox News, avertizând că Statele Unite vor lovi Iranul „puternic”.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că militarii americani au avut la dispoziție doar câteva minute pentru a reacționa la ceea ce CENTCOM a descris drept o tentativă de „atac surpriză”.

Trump a spus că a urmărit imagini video în care personalul american comunica în timp real coordonatele necesare interceptării rachetelor.

Atacuri în Irak

La câteva ore după atacul din Iordania, SUA și Arabia Saudită au anunțat lovituri comune asupra unor depozite de arme și centre logistice ale milițiilor șiite aliniate Teheranului, în estul Irakului. Potrivit armatei americane, operațiunea a venit după mai mult de 30 de atacuri cu drone atribuite Corpului Gardienilor Revoluției Islamice în ultimele 72 de ore.

Trump a susținut că operațiunea a fost coordonată cu guvernul irakian și a numit milițiile proiraniene „un cancer pentru lume”. El a adăugat că Washingtonul analizează emiterea unor noi avertismente la adresa grupărilor intermediare susținute de Iran.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

donald trumpiranatacirakIordaniarazboisua

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe