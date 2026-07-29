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Zelenski a obținut un progres important după discuțiile cu Trump - presa de la Kiev

Volodimir Zelenski și Donald Trump (Profimedia)

Volodimir Zelenski și Donald Trump (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 16:53

Volodimir Zelenski a obținut un posibil progres după întâlnirea de la Washington cu Donald Trump, într-o direcție neașteptată, potrivit presei ucrainene. Este vorba despre acordul de principiu ca cei doi emisari principali ai lui Trump pe dosarul Rusia–Ucraina, Steve Witkoff și Jared Kushner, să ajungă și în Ucraina, după luni în care aceștia au vizitat exclusiv Moscova.

Potrivit unor surse americane, vizita este încă în stadiul de tatonare, dar ar putea avea loc în următoarele două săptămâni. Dacă se va concretiza, ar fi prima deplasare a celor doi emisari în Ucraina, în ciuda rolului lor central în procesul de pace și a multiplelor vizite efectuate în Rusia, scrie Kyiv Independent.

Impulsul pentru această schimbare a venit chiar înaintea întâlnirii Zelenski–Trump. Influencera conservatoare Laura Loomer, aflată recent în Ucraina într-o schimbare radicală de poziție față de război, a criticat public faptul că emisarii lui Trump au mers repetat la Moscova, dar nu la Kiev.

În contextul în care Rusia sprijină Iranul în conflictul cu Statele Unite, Loomer a transmis direct președintelui american, într-un apel telefonic din capitala ucraineană, că „dacă alți diplomați de rang înalt pot veni aici, atunci și Witkoff și Kushner pot”.

Argumentul a reapărut apoi în discuțiile dintre Trump și Zelenski, spun surse familiare cu întâlnirea. Dacă vizita celor doi emisari va avea loc, ea ar putea marca prima deschidere concretă în dialogul Washington–Kyiv din ultimele luni.

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