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Extern· 1 min citire
Zelenski a obținut un progres important după discuțiile cu Trump - presa de la Kiev
Volodimir Zelenski și Donald Trump (Profimedia)
Volodimir Zelenski a obținut un posibil progres după întâlnirea de la Washington cu Donald Trump, într-o direcție neașteptată, potrivit presei ucrainene. Este vorba despre acordul de principiu ca cei doi emisari principali ai lui Trump pe dosarul Rusia–Ucraina, Steve Witkoff și Jared Kushner, să ajungă și în Ucraina, după luni în care aceștia au vizitat exclusiv Moscova.
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