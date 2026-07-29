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Un reactor nuclear de la Paks a fost oprit din cauza nivelului record de scăzut al Dunării

Dunărea

Dunărea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 17:47
Actualizat29 iul. 2026, 17:53

Ungaria a închis miercuri, la ora 16:00, unul dintre reactoarele centralei nucleare de la Paks, după ce nivelul Dunării a scăzut la valori minime istorice. Fluviul asigură apa de răcire necesară funcționării centralei, care produce aproape jumătate din electricitatea consumată în Ungaria.

Centrala de la Paks are patru reactoare construite în Rusia, cu o capacitate instalată totală de 2 gigawați. Operatorul MVM redusese deja, de luni, producția unui alt reactor cu 254 de megawați.

Producția centralei, coborâtă la aproximativ 60% din capacitatea totală

Oprirea decisă miercuri va coborî producția centralei la aproximativ 60% din capacitatea totală. Măsura intervine după ce, în iunie, în timpul unui val de căldură record, autoritățile ungare au exceptat temporar centrala de la limitele privind temperatura apei evacuate după răcire.

Seceta și temperaturile ridicate au dus între timp la o nouă scădere a debitului Dunării, cu efecte inclusiv asupra transportului de mărfuri și croazierelor fluviale pe una dintre cele mai importante rute navigabile europene.

Ministrul ungar al Mediului, Laszlo Gajdos, a declarat miercuri că autoritățile responsabile de gestionarea resurselor de apă sunt în stare de alertă pentru a garanta alimentarea centralei cu apă de răcire.

Potrivit acestuia, în apropierea centralei au fost amplasate patru pontoane cu pompe și două macarale plutitoare, care pot fi utilizate dacă situația o va impune. Prognozele indică o scădere suplimentară a nivelului Dunării în zilele următoare.

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