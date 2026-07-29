Un reactor nuclear de la Paks a fost oprit din cauza nivelului record de scăzut al Dunării

Publicat 29 iul. 2026, 17:47 Actualizat 29 iul. 2026, 17:53

Ungaria a închis miercuri, la ora 16:00, unul dintre reactoarele centralei nucleare de la Paks, după ce nivelul Dunării a scăzut la valori minime istorice. Fluviul asigură apa de răcire necesară funcționării centralei, care produce aproape jumătate din electricitatea consumată în Ungaria.

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