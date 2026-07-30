Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Rusia a condamnat o jurnalistă la 12 ani de închisoare. Acuzațiile vizează un presupus transfer de bani către Ucraina
Instanță
Jurnalista rusă Darya Shipacheva a fost condamnată la 12 ani de detenție într-o colonie penală, după ce un tribunal din Moscova a găsit-o vinovată de trădare. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, iar autoritățile nu au făcut publice detalii oficiale despre dosar.
Citește și
- 12:32 Donald Tusk, după ce un posibil proiectil rusesc a căzut pe teritoriul Poloniei: „Totul indică o rachetă Kh-101”
- 12:15Republica Moldova le cere oamenilor să reducă consumul de energie după oprirea reactoarelor de la Cernavodă
- 11:37Aproape 10.000 de oameni au murit în Germania din cauza căldurii, în 2026. Bilanț record
- 11:18Incendiu de vegetație în Anglia, lângă centrala nucleară Sizewell B: locuitori evacuați și peste 90 de pompieri mobilizați
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News