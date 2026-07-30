Rusia a condamnat o jurnalistă la 12 ani de închisoare. Acuzațiile vizează un presupus transfer de bani către Ucraina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 07:46

Jurnalista rusă Darya Shipacheva a fost condamnată la 12 ani de detenție într-o colonie penală, după ce un tribunal din Moscova a găsit-o vinovată de trădare. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, iar autoritățile nu au făcut publice detalii oficiale despre dosar.

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