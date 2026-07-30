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Rusia a condamnat o jurnalistă la 12 ani de închisoare. Acuzațiile vizează un presupus transfer de bani către Ucraina

Instanță

Instanță

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 07:46

Jurnalista rusă Darya Shipacheva a fost condamnată la 12 ani de detenție într-o colonie penală, după ce un tribunal din Moscova a găsit-o vinovată de trădare. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, iar autoritățile nu au făcut publice detalii oficiale despre dosar.

Potrivit agenției Interfax, citată de Reuters, acuzațiile împotriva jurnalistei au la bază un presupus transfer de bani către Ucraina. Darya Shipacheva și-a recunoscut vinovăția și a primit pedeapsa minimă prevăzută de lege pentru această infracțiune.

Într-un scurt videoclip publicat de publicația independentă Mediazona din sala de judecată, jurnalista apare vizibil afectată în momentul pronunțării sentinței.

Presa independentă, tot mai afectată de represiunea din Rusia

Conform publicației independentă de știri din Rusia Mediazona, Shipacheva este specializată în jurnalism științific și medical și a colaborat de-a lungul carierei cu mai multe instituții media importante din Rusia.

Condamnarea vine în contextul în care autoritățile ruse au înăsprit legislația privind cenzura și au intensificat represiunile împotriva presei independente după declanșarea invaziei în Ucraina, în 2022.

Înainte de pronunțarea verdictului, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a anunțat că 29 de jurnaliști se află în detenție în Rusia în legătură cu activitatea lor profesională, atrăgând atenția asupra deteriorării libertății presei în această țară.

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