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Extern· 1 min citire
Conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică! SUA au bombardat ținte militare din Iran
Război Orientul Mijlociu/Profimedia
Statele Unite au lansat miercuri seară o serie de atacuri aeriene asupra unor ținte militare din Iran, ca răspuns la tentativa Teheranului de a lovi bazele americane din Orientul Mijlociu. Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), operațiunea a durat aproximativ două ore și a vizat infrastructura militară iraniană.
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