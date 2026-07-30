Alertă majoră în Polonia! Un proiectil neidentificat a explodat la 95 de kilometri de granița cu Ucraina VIDEO

Un proiectil neidentificat s-a prăbușit și a explodat joi dimineață în estul Poloniei, în apropierea graniței cu Ucraina, în timp ce Rusia desfășura un atac aerian de amploare asupra teritoriului ucrainean. Autoritățile poloneze au deschis o anchetă pentru a stabili proveniența obiectului.
Incidentul s-a produs în apropierea localității Tarnawa Kolonia, din provincia Lublin, respectiv la aproximativ 95 de kilometri de granița cu Ucraina, potrivit CNN.
Armata poloneză a anunțat că un obiect neidentificat a pătruns în spațiul aerian al țării în jurul orei 03:40. După ce acesta a dispărut de pe radar, autoritățile au trimis un elicopter pentru a verifica ultima poziție înregistrată.
Militarii au identificat locul presupusei căderi într-o zonă nelocuită din apropierea localității Tarnawa Kolonia.
Polițiștii au descoperit un crater și fragmente ale obiectului
La fața locului, polițiștii au găsit un crater format în urma impactului și fragmente ale unui obiect care nu a fost încă identificat.
Potrivit TVP World, craterul se află pe un câmp, la aproximativ doi kilometri de cele mai apropiate locuințe, astfel că incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească originea proiectilului.
Incidentul, în timpul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei
Explozia din Polonia s-a produs în contextul unui nou val de bombardamente lansate de Rusia asupra Ucrainei.
Ministerul rus al Apărării a anunțat că a desfășurat un atac de amploare cu rachete cu rază lungă de acțiune și drone, vizând obiective militare de pe teritoriul ucrainean.
În urma bombardamentelor, autoritățile ucrainene au raportat victime în mai multe orașe. La Kiev, o persoană și-a pierdut viața, iar la Krivoi Rog șase oameni au fost uciși și alți opt răniți.
De asemenea, la Liov, oraș situat în vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, peste zece persoane au fost rănite.
Ucraina a lansat un atac cu drone asupra Rusiei
În aceeași zi, un incendiu a izbucnit la un depozit al companiei ruse Wildberries din orașul Penza, în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei.
Kievul susține că astfel de facilități reprezintă ținte militare legitime, acuzând că sunt folosite pentru aprovizionarea trupelor ruse de pe front. Moscova respinge însă aceste acuzații.
Incidentul din Polonia este investigat de autorități, care urmează să stabilească dacă obiectul căzut are legătură cu operațiunile militare desfășurate în apropierea graniței dintre Ucraina și Polonia.