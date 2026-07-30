Alertă majoră în Polonia! Un proiectil neidentificat a explodat la 95 de kilometri de granița cu Ucraina VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 10:24

Un proiectil neidentificat s-a prăbușit și a explodat joi dimineață în estul Poloniei, în apropierea graniței cu Ucraina, în timp ce Rusia desfășura un atac aerian de amploare asupra teritoriului ucrainean. Autoritățile poloneze au deschis o anchetă pentru a stabili proveniența obiectului.

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