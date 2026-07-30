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Atenționare MAE pentru românii care merg în Grecia. Risc ridicat de incendii în mai multe regiuni turistice FOTO

Incendii Grecia/ Profimedia

Incendii Grecia/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 08:35
Actualizat30 iul. 2026, 08:42

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe românii care se află sau urmează să călătorească în Grecia că, începând de joi, riscul de incendii de vegetație este foarte ridicat în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Attica, Peloponez, insulele Ciclade și Creta. Autoritățile recomandă respectarea strictă a instrucțiunilor emise de autoritățile elene.

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Grecia, pe fondul temperaturilor ridicate prognozate începând de joi, care cresc semnificativ riscul producerii incendiilor de vegetație.

Potrivit MAE, avertizarea vizează mai multe regiuni ale Greciei, printre care Attica, Peloponez (Corint, Argolida, Arcadia, Laconia și insula Kythira), Grecia Centrală (Beotia, Fthiotida, Phocis, insulele Evia și Skyros), insulele din nordul Mării Egee (Lesvos, Chios, Samos și Ikaria), insulele Ciclade și insula Creta.

Autoritățile române le recomandă cetățenilor să manifeste prudență sporită, să evite deplasările în zonele afectate și să respecte toate indicațiile autorităților elene, inclusiv eventualele ordine de evacuare transmise prin sistemul de alertă 112.

MAE îi sfătuiește pe turiști să urmărească informațiile oficiale publicate de Ministerul elen al Protecției Civile și Crizelor Climatice, unde sunt disponibile o hartă actualizată a incendiilor și recomandări privind măsurile de autoprotecție.

În cazul izbucnirii unui incendiu, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul de Pompieri din Grecia la numărul 199.

Asistență consulară pentru românii aflați în Grecia

Românii care au nevoie de sprijin consular pot contacta Ambasada României la Atena și Consulatul General al României la Salonic, apelurile fiind preluate permanent de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Pentru situații de urgență, MAE pune la dispoziție și telefoanele de urgență ale Ambasadei României la Atena și ale Consulatului General din Salonic.

Ministerul recomandă, de asemenea, consultarea site-urilor oficiale ale MAE și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, disponibilă gratuit pentru dispozitivele Android și iOS, care oferă informații actualizate și recomandări utile pentru românii aflați în străinătate.

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