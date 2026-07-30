Atenționare MAE pentru românii care merg în Grecia. Risc ridicat de incendii în mai multe regiuni turistice FOTO

Publicat 30 iul. 2026, 08:35 Actualizat 30 iul. 2026, 08:42

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe românii care se află sau urmează să călătorească în Grecia că, începând de joi, riscul de incendii de vegetație este foarte ridicat în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Attica, Peloponez, insulele Ciclade și Creta. Autoritățile recomandă respectarea strictă a instrucțiunilor emise de autoritățile elene.

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