Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Atenționare MAE pentru românii care merg în Grecia. Risc ridicat de incendii în mai multe regiuni turistice FOTO
Incendii Grecia/ Profimedia
Publicat30 iul. 2026, 08:35
Actualizat30 iul. 2026, 08:42
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe românii care se află sau urmează să călătorească în Grecia că, începând de joi, riscul de incendii de vegetație este foarte ridicat în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Attica, Peloponez, insulele Ciclade și Creta. Autoritățile recomandă respectarea strictă a instrucțiunilor emise de autoritățile elene.
Citește și
- 12:32 Donald Tusk, după ce un posibil proiectil rusesc a căzut pe teritoriul Poloniei: „Totul indică o rachetă Kh-101”
- 12:15Republica Moldova le cere oamenilor să reducă consumul de energie după oprirea reactoarelor de la Cernavodă
- 11:37Aproape 10.000 de oameni au murit în Germania din cauza căldurii, în 2026. Bilanț record
- 11:18Incendiu de vegetație în Anglia, lângă centrala nucleară Sizewell B: locuitori evacuați și peste 90 de pompieri mobilizați
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News